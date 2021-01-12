

لو عايز تنقل ملكية عداد الكهرباء باسمك.. تعرف على الخطوات لو عايز تنقل ملكية عداد الكهرباء باسمك.. تعرف على الخطوات

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك ، أهم الخطوات التى يجب اتباعها عند نقل ملكية عداد الكهرباء، وفيما يلى أهم الخطوات:



1- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.



2- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.



3- في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمى عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع.



4- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

