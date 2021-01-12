نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك ، أهم الخطوات التى يجب اتباعها عند نقل ملكية عداد الكهرباء، وفيما يلى أهم الخطوات:
1- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.
2- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.
3- في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمى عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع.
4- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لو عايز تنقل ملكية عداد الكهرباء باسمك.. تعرف على الخطوات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق