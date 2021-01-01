تسجيل صوتي خطير لوزير خارجية إيران يكشف مفاجأة بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة



وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف



كشف تقرير نشرته شبكة "سي بي سي نيوز" الكندية، عن مفاجأة بشأن سقوط الطائرة الأوكرانية المنكوبة فوق إيران في يناير 2020، حيث حصلت على تسجيل صوتي سري بشأن الحادث، يعود لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.



ولا يزال الغموض يسيطر على واقعة إسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران بصاروخ للحرس الثوري الإيراني وعلى متنها 176 راكبا.



وخلال التسجيل السري الذي حصلت عليه الشبكة الكندية، يتحدث وزير الخارجية الإيراني عن احتمالية استهداف متعمد للطائرة الأوكرانية.

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ويقول ظريف، بحسب التسجيل، إن هناك آلاف الاحتمالات بشأن تحطم الطائرة، بما في ذلك وجود عناصر متسللة نفذت الهجوم بشكل متعمد.وسمع الوزير الإيراني يقول خلال التسجيل إنه لن يتم الكشف عن الحقيقة من قبل أعلى المستويات في الحكومة والجيش الإيراني، حسبما نقلت الشبكة عن مصادرها التي أطلعت على التسجيل.ونقلت عن ظريف قوله أثناء حديثه باللغة الفارسية "هناك أسباب لعدم الكشف عن الحقيقة أبدا.. لن يخبروا أي شخص، لأنهم إذا فعلوا ذلك.. ستفتح بعض الأبواب لكشف أنظمة الدفاع في البلاد، وذلك لن يكون في مصلحة الأمة أن تقولها علنا".وجاء حديث وزير خارجية إيران بعد أشهر عدة على سقوط الطائرة الأوكرانية المنكوبة فوق طهران، وأوضحت الشبكة أنها لم تكشف عن كل تفاصيل المحادثة أو هويات الآخرين المعنيين ، بسبب مخاوف على سلامتهم.ووضع التسجيل الصوتي في يد الحكومة والاستخبارات الكندية، حيث يحتوي على معلومات حساسة عن الواقعة.وسقطت الطائرة الأوكرانية المنكوبة في 8 يناير 2020 عقب إقلاعها من مطار طهران الدولي، وأعلن الحرس الثوري الإيراني بعد أيام أنه أسقطها عن طريق الخطأ، حيث كانت القوات الإيرانية تستعد لهجوما أمريكا عقب قصف طهران قواعد تضم قوات أمريكية في العراق، ردا على مقتل القائد السابق لفيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.