اطمن على نفسك.. فحوصات لتشخيص التهاب مفصل الكاحل



التهاب مفصل الكاحل التهاب مفصل الكاحل



التهاب مفصل الكاحل قد يصاحبه أعراض مثل: ألم فى الكاحل قد يكون الألم خفيفًا ومزعجًا أو شديدًا ويؤثر على الأنشطة اليومية، ويمكن أن يتطور التهاب المفاصل فى أى مفصل وهو أكثر شيوعًا فى اليدين والركبتين والوركين، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أبرز الفحوصات لتشخيص التهاب مفصل الكاحل، بحسب موقع "arthritis-health".





فحوصات تشخيص التهاب مفصل الكاحل

يجب على الطبيب استبعاد جميع الأسباب المحتملة الأخرى لألم الكاحل قبل إجراء تشخيص التهاب مفصل الكاحل، ويستخدم الأطباء نهجًا شاملاً يتم التحقق منه عن طريق التصوير التشخيصي للوصول إلى التشخيص السريري الأنسب للمريض.



مقابلة المريض

سيسأل الطبيب المريض عن تاريخ العائلة ويصف بداية أعراضه ونمط الألم والتورم وكيف يؤثر الأعراض على نمط الحياة، وكذلك ما الذى يجعل الألم أفضل أو أسوأ. الأعراض المبلغ عنها للمريض مهمة للتشخيص والعلاج.

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الفحص البدنىسيقوم الطبيب بفحص كاحل المريض جسديًا ، مع ملاحظة أي علامات تورم ونقاط ألم وتيبس ونطاق للحركة، وقد يطلب الطبيب أيضًا من المريض أن يسير عبر الغرفة لتقييم المشية.اختبار التهاب المفاصل فى الكاحلغالبًا ما يكون الطبيب قادرًا على الحكم على ما إذا كانت أعراض الشخص ناتجة عن التهاب مفصل الكاحل أم لا بعد مقابلة المريض والفحص البدنى، وقد يُطلب التصوير الطبى، مثل الأشعة السينية، والاختبارات المعملية للحصول على مزيد من المعلومات حول مدى التهاب المفاصل و / أو استبعاد الأسباب المحتملة الأخرى لألم الكاحل.الأشعة السينيةيمكن رؤية فقدان مساحة المفصل بين قصبة الساق والشظية وعظم الكاحل، مما يشير إلى فقدان الغضروف في الكاحل، على الأشعة السينية.يمكن أن تظهر الأشعة السينية أيضًا النتوءات العظمية ، وهي علامة على أن العظام حاولت تعويض فقدان الغضروف بنمو عظم إضافي.التصوير بالرنين المغناطيسىأكثر حساسية من الأشعة السينية، يوفر التصوير بالرنين المغناطيسي صورًا للأنسجة الرخوة (الأربطة والأوتار والعضلات) وكذلك العظام.يمكن أن تكون هذه الصورة الأكثر تفصيلاً لمفصل الكاحل مفيدة إذا كانت الأشعة السينية للكاحل غير حاسمة أو إذا اشتبه الطبيب فى أن الأعراض ناتجة عن شىء آخر غير التهاب المفاصل، مثل تلف أوتار الكاحل أو الأربطة، ومع ذلك فإن التصوير بالرنين المغناطيسي يستغرق وقتًا أطول، حيث يتطلب من المريض أن يظل ثابتًا لمدة 30 دقيقة تقريبًا، وهو أغلى من الأشعة السينية.تحاليل الدملا يمكن اكتشاف التهاب المفاصل في الكاحل من خلال الاختبارات المعملية، لكن يمكن أن تساعد الاختبارات المعملية في استبعاد المشكلات الأخرى، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو النقرس ، والتي يمكن أن تسبب أيضًا ألمًا في الكاحل قد تتطلب الاختبارات المعملية سحب سائل من الكاحل أو دم من ذراع المريض.سيقوم الطبيب بتشخيص التهاب مفصل الكاحل بعد استبعاد التشخيصات المحتملة الأخرى.