

طريقة عمل النجرسكو طريقة عمل النجرسكو



يعد النجرسكو من الأكلات الغربية التى اندمجت فى المطبخ المصرى منذ عقود طويلة واصبحت من اكثر الأكلات التى يحبها المصريون.



نقدم لكم طريقة عمل النجرسكو بـ 3 وصفات مختلفة للشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.

طريقة عمل النجرسكو الاولى

مقادير نجرسكو بالسجق

مكرونة اسباجتي أو شرائط

سجق شرقي

فلفل ألوان فلفل حار

لبن دقيق

كريمة لباني

مكعب مرق

بهارات مشكلة

جبنة موتزاريلا

زبدة

بسلة مشروم

ملح أسود

طريقة تحضير نجرسكو بالسجق

* يشوح البصل والثوم والفلفل الرومي في الزيت على النار



* يضاف الفلفل والسجق ويقلب الخليط

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لعمل البشاميل* تقلب المكرونة المسلوقة في البشاميل* توضع المكرونة في بايركس ثم توضع الحشوة* تضاف طبقة أخرى من المكرونة ثم طبقة من البشاميل والجبنة الموتزاريلا* يضاف والملح والفلفل على النار ويترك الخليط لتمتزج كل المكونات وتدخل الفرن حتى تمام النضج.طريقة عمل النجرسكو الثانيةمقادير نجرسكو بالدجاجمكرونة فرن أو اسباجيتيدجاجة مسلوقة ومخلية من العظم2 كوب كريمة2 كوب لبننصف كوب دقيقزبدة1 مكعب مرقثومبصلملح وفلفلبهاراتبودرة ثومبودرة بصلطريقة تحضير نجرسكو بالدجاج* فى وعاء عميق تسلق المكرونة ثم تصفى و لكن دون ان تغسل بالماءلعمل البشاميل* ندخل الصينية الفرن لمدة 45 دقيقة حتى يتحول الوجه للون الذهبي* ثم يضاف البصل والثوم البودرة والملح والفلفل* يشوح البصل والثوم في الزيت ثم يشوح الدجاج المسلوق ثم يضاف كوب بسلة ثم تتبل بالملح والفلفل والبهارات* يسخن الفرن* نحضر صينية و ويوضع بها قليل من البشاميل توضع المكرونة بالدجاج ويسب باقى البشاميل على الوجه ثم يضاف الجبنةطريقة عمل النجرسكو الثالثةمقادير نجرسكودجاجةمكرونةبسلةمشرومبصلثومزعترجبنةبارميزانزبدةدقيقلبنمرقةدجاجملح – فلفلبقدونس للتزيينطريقة تحضير نجرسكو* ضعي زبدة في طاسة على النار مع بصل مقطع مكعبات صغيرة وقلبيه جيدا على النار مع مكعب مرقة وثوم مفروم وقطع صدور الدجاج وملح وفلفل وزعتر مفروم وبسلة ومشروم بعد تقطيعه قطع صغيرة* لعمل الباشميل ضعي الزبدة مع الدقيق مكعب مرقة واضيفي اليها اللبن وحركيه حتى تحصلي على قوام مناسب* اضيفي المكرونة بعد سلقها في ماء وملح إلى طاسة الدجاج وقلبيها جيدا* ضعيها في طاجن للفرن وصبي عليها الباشميل ورشي عليها الجبنة وادخليها فرن ساخن