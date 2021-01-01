أعشاب تعالج الحموضة أبرزها البابونج



البابونج البابونج



تعد الحموضة من أكثر المشكلات الصحية التى يواجهها كثيرون، ويمكن أن تحدث نتيجة الإكثار من بعض الأطعمة والمشروبات مثل الحلوى وعصير الليمون والبرتقال، كما أن بعض العادات الخاطئة تساعد فى المعاناة منها مثل النوم بعد تناول الطعام.



يجد بعض الناس أن الأعشاب والعلاجات الطبيعية الأخرى مفيدة في علاج أعراض الحرقة والحموضة.



ونقدم لكم أهم الأعشاب والمواد الطبيعية التى تساعد فى علاج الحموضة نقلا عن تقرير كلية الطب بجامعة هارفارد .

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البابونج: قد يكون لفنجان من شاي البابونج تأثير مهدئ على الجهاز الهضمي، إذا كنت تعاني من حساسية من عشبة الرجيد ، فلا تستخدم البابونج.الزنجبيل: يعتبر جذر نبات الزنجبيل من الأعشاب المعروفة الأخرى التي تساعد على الهضم، تم استخدامه لعدة قرون كعلاج شعبي للحموضة المعوية.عرق السوس: أثبت عرق السوس فعاليته في العديد من الدراسات. يقال أن عرق السوس يزيد من الغشاء المخاطي لبطانة المريء ، مما يساعدها على مقاومة التأثيرات المهيجة لحمض المعدة. يتوفر عرق السوس منزوع الجلسرين أو DGL في شكل حبوب أو سائل.علاجات طبيعية أخرى: تم استخدام العديد من العلاجات "الطبيعية" الأخرى لعلاج حرقة المعدة على مر القرون ، ولكن هناك القليل من الأدلة العلمية لتأكيد فعاليتها ، ويقال إن النعناع البري والشمر وجذر الخطمي وشاي البابايا تساعد في الهضم وتوقف الحموضة المعوية، بعض الناس يأكلون البابايا الطازجة كمساعدات في الجهاز الهضمي.يقسم آخرون بعصير البطاطس النيئة ثلاث مرات في اليوم، كما يروج أتباع العلاج الطبيعي للعلاج المثلي باسم الجوز المقيء كعلاج للحموضة المعوية.العلاجات العشبية لا تخضع لاختبارات السلامة والفعالية من قبل الحكومة الفيدرالية ولم تتم الموافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، ولا يتعين عليها تلبية نفس معايير التصنيع والتعبئة التي تقوم بها الأدوية.