ما علاقة الخرف بفيروس كورونا .. دراسة تجيب

فيروس كورونا فيروس كورونا



وجدت دراسة أجراها باحثو جامعة كيس ويسترن ريزيرف أن المرضى الذين يعانون من الخرف معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بفيروس كورونا وكان الخطر أكبر بالنسبة للأمريكيين الأفارقة المصابين بالخرف.



ووفقا لما جاء فى موقع " sciencedaily " وجد الباحثون أن خطر الإصابة بـ فيروس كورونا كان أعلى بمرتين بالنسبة لمرضى الخرف مقارنة بمن لا يعانون منه، بينما بين المصابين بالخرف كان لدى الأمريكيين من أصل أفريقي ما يقرب من ثلاث مرات خطر الإصابة بـ فيروس كورونا كما فعل القوقازيون.



بالإضافة إلى ذلك ، كان لدى المرضى المصابين بالخرف الذين أصيبوا بـ كوفيد - 19 نتائج أسوأ بكثير من حيث دخول المستشفى والوفيات من أولئك الذين أصيبوا بـ كورونا ولكن ليس الخرف.

قد يعجبك أيضا...

نُشرت الدراسة في 9 فبراير من قبل Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer Association ، وتسلط الضوء على الحاجة إلى حماية الأشخاص المصابين بالخرف، وخاصة الأمريكيين من أصل أفريقي، كجزء من استراتيجية السيطرة على الوباء.تشير تقديرات جمعية الزهايمر إلى أن ما يقدر بنحو 5.8 مليون أمريكي تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر و 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من مرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى.وقالت باميلا ديفيس ، الباحثة المشاركة في الدراسة ، والعميد الفخري لمدرسة كيس ويسترن ريزيرف: "تؤكد نتائجنا على أهمية حماية المصابين بالخرف من اكتساب السارس- CoV2 ، لأنهم أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد من أولئك الذين لا يعانون من الخرف". من الطب. "قد يشكل هؤلاء المرضى فئة أخرى معرضة للخطر. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من العمل لفهم الآلية التي يحدث بها هذا.يضم مؤلفو الدراسة أيضًا عضوين آخرين في كلية الطب: رونغ شو ، الباحث الرئيسي في البحث وأستاذ المعلوماتية الطبية الحيوية ومدير مركز الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية ، و QuanQiu Wang ، المتخصص في الذكاء الاصطناعي. المؤلف المشارك مارك جورني هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Tetra Therapeutics ، وهي شركة لتطوير الأدوية تركز على اضطرابات وإصابات الدماغ ومقرها في غراند رابيدز ، ميشيغان ، وشركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Shionogi & Co.، Ltd.لقد افترضوا أن خطر الإصابة بـ كوفيد - 19 سيكون أكبر بالنسبة لمرضى الخرف لعدة أسباب ، بما في ذلك: قد يكون الأشخاص المصابون بالخرف أكثر عرضة للإصابة بسبب تلف الحاجز الدموي الدماغي الذي يمكن أن يسمح لبعض الفيروسات والبكتيريا بالوصول إلى الدماغ بسهولة أكبر.بالإضافة إلى ذلك ، قد يتعارض الخرف مع قدرة الشخص على ارتداء قناع ، أو المسافة الجسدية عن الآخرين أو تنظيف أيديهم بشكل متكرر. علاوة على ذلك ، فإن حالات مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم هي عوامل خطر لكل من الخرف و كوفيد - 19 وترتبط بنتائج أسوأ.النتائج التي توصلوا إليها:في حين أن احتمالات الإصابة بـ فيروس كورونا كانت أعلى بمرتين بالنسبة للمرضى المصابين بالخرف مقارنة بمن لا يعانون من الخرف ، فإن الخطر يتفاوت حسب الحالة. كان المرضى المصابون بالخرف الوعائي هم الأكثر عرضة للخطر، مع وجود احتمالات أعلى بثلاث مرات، يليهم المرضى المصابون بالخرف المسبق ، وخرف الشيخوخة ، ومرض الزهايمر ، وخرف ما بعد الصدمة.كانت احتمالات إصابة الأمريكيين من أصل أفريقي بالخرف بفيروس كورونا أعلى بثلاث مرات تقريبًا من احتمالات إصابة القوقازيين بالخرف.بشكل عام .. لم يكن للجنس أي آثار إضافية على خطر الإصابة بـ كورونا في مرضى الخرف ، بينما لم يكن للعمر أي آثار إضافية في مرضى الخرف بشكل عام ومرض الزهايمر على وجه التحديد.الخطر الإجمالي لدخول المستشفى خلال الأشهر الستة للبالغين المصابين بـفيروس كورونا 25.17٪ ، لكن من بين مرضى كورونا والخرف ، تم نقل 59.26٪ إلى المستشفى ، وكانت النسبة أعلى - 73.08٪ - بين المرضى الأمريكيين من أصل أفريقي ، مقارنة بـ 53.85٪ من القوقازيين المصابين بكلتا الحالتين.بلغ معدل الوفيات الإجمالي للمرضى المصابين بـفيروس كورونا 5.64٪، ولكن من بين أولئك الذين أصيبوا بالخرف حيث مات 20.99٪ ، وكانت النسبة أعلى بالنسبة للأميركيين الأفارقة (23.08٪) مقارنةً بالقوقازيين (19.23٪).