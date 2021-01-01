مختلفة ولذيذة .. طريقة عمل كيك الليمون والفراولة



كيك الليمون والفراولة كيك الليمون والفراولة



يعد الكيك من الأكلات المميزة لدى المصريين، ويمكن إعدادها بمختلف الطرق والوصفات، وإضافة النكهات والحشوات التي يفضلها الأطفال، ولذلك نقدم لكم طريقة جديدة ومختلفة لعمل الكيك.



طريقة عمل كيك الليمون والفراولة للشيف نرمين هنو.



مقادير كيك الليمون والفراولة

كيك

100 جرام لوز بودرة

100 جرام سكر

90 جرام بياض بيض

25 جرام سكر

40 جرام دقيق

20 جرام زبدة مذابة

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