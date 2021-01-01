خليط طبيعي يحافظ على بشرة طفلك

تحتار بعض الأمهات فى الطرق الصحيحة لحماية بشرة طفلها وطرق العناية بها لذلك يكشف موقع هيلث عن أفضل خليط للحفاظ على بشرة الطفل.
استخدم خليط من اللبن الرائب وقشر البرتقال المجفف
هناك أبحاث محدودة حول فوائد اللبن الرائب على الجلد. ومع ذلك ، تشير دراسة حديثة إلى أن اللبن الرائب أو منتجات الجلد المخمرة الأخرى قد توفر بشرة صحية وناعمة. أيضًا ، قد يساعد الجلد البرتقالي المجفف في الحفاظ على البشرة رطبة وناعمة
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