قالت السلطات الأمريكية إن رجلًا محليًا يبلغ من العمر 67 عامًا كان معروفًا لدى سلطات إنفاذ القانون فتح النار على عيادة صحية في مينيسوتا يوم الثلاثاء، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، وقع الهجوم صباح الثلاثاء في عيادة ألينا في بوفالو، وهي مجتمع يضم حوالي 15000 شخص على بعد حوالي 40 ميلًا (64 كيلومترًا) شمال غرب مينيابوليس. قال كيلي سبرات، رئيس بوفالو هيلث، خلال مؤتمر صحفي إن خمسة مرضى أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفيات، لكنه لا يعرف أيًا من حالاتهم.
تم التعرف على مطلق النار المشتبه به وهو جريجوري بول أولريش من بوفالو. وقال شون ديرينجر، قائد شرطة مقاطعة رايت، إن أولريش كان معروفًا لدى السلطات قبل الهجوم.
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التعليقات على سقوط جرحى بإطلاق نار في مينيسوتا الأمريكية .. واعتقال المشتبه به
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