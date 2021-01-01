لو مطبخك صغير .. 3 خطوات هامة لاستغلال مساحته وترتيبه

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لو مطبخك صغير


يحتاج دولاب المطبخ إلى الترتيب والتنظيم بشكل مستمر وتزداد هذه المشكلة إذا كانت مساحة المطبخ صغيرة جدًا، فلا تجدين المساحة الكافية لتخزين أدواتك بشكل ظاهر ومرتب.

ولكن يمكن لبعض الخطوات الصحيحة والمنظمة ان تساعدك في ترتيب المطبخ بشكل صحيح، فيما يلي خطوات سهلة لترتيب وتنظيم دولاب مطبخك المزدحم والحفاظ على مطبخ منظم لفترات طويلة..

الجرد والإفراغ
اخرجي كل شيء من المطبخ، وقومي بجرد سريع وتخلصي من أي شيء لا تستخدمينه بالفعل، بعد ذلك، ضعي الأشياء الهامة التي تستخدميها طوال الوقت، وقومي بتخزين الأشياء الأخرى في اماكن متفرقة.

التنظيف والفرش
قومي بتنظيف المطبخ بشكل جيد، واستعملي الخل للتطهير والمعطر مع قطعة قماش ناعمة لمسح أي غبار أو أوساخ موجودة في الزوايا، بمجرد أن يصبح دولاب مطبخك نظيفًا، قومي بوضع طبقات من القماش او البلاستيك للحفاظ عليه.

الإكسسوارات
يمكن أن تساعدك إضافة بعض الملحقات التنظيمية لدولاب مطبخك في تحقيق أقصى استفادة من المساحة الموجودة لديكِ، ومن اهمها..

منظم عمودي
للحصول على دولاب مرتب ومنظم، يمكن أن يوفر لك تخزين الأشياء الكبيرة بشكل رأسي مساحة إضافية، لذا لا تنسي وجود منظم عمودي في مطبخك.

المصدر: elbalad

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