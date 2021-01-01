صدمة في الأهلي.. تضاؤل فرص لحاق ثلاثي الفريق بمباراة بالميراس البرازيلي

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صدمة في الأهلي


سيطرت حالة من القلق على أجواء بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى بسبب تضاؤل فرص لحاق الثلاثى محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وعلى معلول بمباراة الفريق أمام بالميراس البرازيلي.

ويلتقى الأهلى مع بالميراس البرازيلي مساء الخميس المقبل فى مباراة تحديد المركزين ببطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها قطر حاليا.

وتشير الدلائل داخل بعثة الأهلى إلى أن فرص الثنائى حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا خاصة أنهما سيخضعان غدا لمسحة طبية جديدة بعد اختراقهما الفقاعة الطبية وعزلهما بعيدا عن البعثة على أن تعلن نتيجة المسحة الطبية فى الساعات المتأخرة من مساء الأربعاء أول الساعات الأولى من صباح الخميس مما يؤكد صعوبة لحاق الثنائى بالمباراة.

فيما يحاول الجهاز الطبى تجهيز التونسى على معلول رغم صعوبة موقفه بعد خروجه مصابا فى الدقائق الأولى ليتم استبداله ونزول ياسر إبراهيم.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، قال إن علي معلول، تعرض للإصابة بثقل في العضلة الخلفية، منعه من استكمال مباراة بايرن ميونخ، موضحًا أن الجهاز الفني فضل استبدال اللاعب في الشوط الأول بعد أن اشتكى من آلام الخلفية حتى لا تتفاقم الإصابة.

المصدر: elbalad

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