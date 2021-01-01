قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن للحج قدرة مالية وقدرة بدنية، فلو كان المسلم قادرا ماليا فله أن ينيب ما يحج عنه، أما إذا كان قادرا بدنيا وليس معه المال ليحج منه، فلا يجب عليه الحج، جاء ذلك في إجابته عن سؤال "ما حكم من يقدر على الحج ولم يفعل؟
من يجب عليه الحج؟
حج وزيارة بيت الله تعد أفضل متعة روحية في حياة الإنسان، حيث تعد أحد فرائض الدين علي الأنسان القادر، العاقل، البالغ والمستطيع، وتلك الفريضة الدينية تسقط علي غير القادرين علي زيارة بيت الله، نظرا لغياب أحد تلك الشروط الأربعة.
وشرط الاستطاعة يمكن في الماديات وتوافر المال اللازم لأداء الحج، فضلا عن الاستطاعة البدنية، حيث يعجز الكثيرين عن أداء تلك الفريضة بسبب الأرهاق البدني والجسم خلال أداء تلك المناسك، والمسلم يجب أن يتحقق من قوته البدنية قبل ذهابه لزيارة بيت الله، وصحة الأبدان مقدمة علي صحة الأديان.
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التعليقات على حكم من يقدر على الحج ماليا أو بدنيا ولم يؤد الفريضة.. الإفتاء ترد.. فيديو
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