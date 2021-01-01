التمشيط الصحيح .. طرق تقلل تساقط الشعر وتقصفه



التمشيط الصحيح التمشيط الصحيح



يعاني الكثير من مواجهة مشاكل الشعر مثل تساقط الشعر المستمر ، أو التقصف ، أو قشرة الرأس ، أو حتى مشاكل فروة الرأس . ولكن إذا كنت تعانين من هذه الأعراض بشكل منتظم ، فقد حان الوقت للاهتمام بكيفية تمشيط شعرك وفقا لindianexpress



1- استخدام مشط خشب واسع الاسنان لعدة اسباب وهي :



* سهل في فك تشابك العقد.

* يمنع تراكم الكهرباء الاستاتيكية على خيوط شعرك التي تؤدي إلى جفاف الشعر المتطاير مما يسبب تكسره وتساقطه على عكس الأمشاط المعدنية والبلاستيكية الأخرى.

* يوزع الزيوت الطبيعية على فروة الرأس بالتساوي على الخصلات ويحافظ على لمعان شعرك.

* لا يهيج فروة رأسك ، وبدلًا من ذلك يقوم بتدليك فروة رأسك ، ويساعد على نمو الشعر ، ويقلل من قشرة الرأس.

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ما هي الطريقة الصحيحة لتمشيط شعرك؟افردي شعرك دائمًا من الأسفل إلى الأعلى أو من الجذور إلى الجذور ، خاصةً إذا كان شعرك طويلًا" حيث أن التمشيط من الخيوط إلى الجذور يساعد في فك تشابك الشعر بسهولة دون شد أو شد الشعر أو فروة الرأس.كيف تحافظ على نظافة مشطك؟اغسل المشط بغسول مطهر كل أسبوعين فهذا سيمنع الالتهابات والقشرة من إعادة بناء فروة رأسك ".