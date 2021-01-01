حافظ على جو إيجابي في المنزل باتباع هذه القواعد البسيطة السهلة

آخر الأخبارالأسرة والطفل › حافظ على جو إيجابي في المنزل باتباع هذه القواعد البسيطة السهلة

صورة الخبر: حافظ على جو إيجابي في المنزل
حافظ على جو إيجابي في المنزل


يجهد العديد من الآباء أنفسهم في تربية أبنائهم وتوفير بيئة إيجابية في المنزل، لنمو الأطفال بشكل صحي خالين من الأمراض النفسية، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اتباع هذه النصائح والحيل التالية:

فيما يلي بعض النقاط التي يمكنك وضعها في الاعتبار كآباء للحفاظ على جو إيجابي في المنزل، وفقًا لموقع "بولد سكاي" الهندي:

وتعمل البيئة المنزلية الإيجابية والهادئة والراعية والمريحة على تحسين رؤية الوالدين.

يجب عليك تشجيع التعاون وليس المنافسة.
لا إكراه والتواصل فقط هو المستحسن.
لا تنادي أطفالك بأسماء سلبية. استخدم كلمات محترمة ومشجعة لتعزيز الشعور بالأمان والثقة.
كن دائمًا ودودًا. يجب أن يشعر أطفالك بالحرية في التواصل معك وطرح استفساراتهم. كن كصديق لطفلك.
كن مستمعًا صبورًا وامنح أهمية لرأي طفلك. اشرح أيضا وجهة نظرك.
يجب أن يساهم أطفالك وفقًا لقدراتهم.
لا تقارن أطفالك أبدًا لأن كل طفل فريد من نوعه. التعرف على شخصيته وتقديرها.
اقضِ وقتًا ممتعًا مع أطفالك واحتفظ أيضًا بوقت منفصل للأنشطة العائلية.
ثق بأطفالك وسيؤمن الأطفال بأنفسهم. انظر إلى مواهبهم وإنجازاتهم وليس فشلهم.
شجع الأطفال على التعلم من أخطائهم.

المصدر: موقع "بولد سكاي" الهندي

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حافظ على جو إيجابي في المنزل باتباع هذه القواعد البسيطة السهلة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
60156

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager