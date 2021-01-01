طريقة عمل اللانشون بالمنزل بطعم ورائحة مختلفة



طريقة عمل اللانشون طريقة عمل اللانشون



يعد اللانشون من ألذ وأطعم السندوتشات المقدمة للأطفال، سواء في البيت أو المدرسة، لكن تبقى تخوفات الأم من شراء اللانشون الجاهز وأي لحوم مصنعة، فهي غير مضمونة وغير صحية ولا يفضل تناولها سواء للكبار أو الأطفال.



في مطبخ برنامج "هي وبس" مع الإعلامية رضوى الشربيني على شاشة قناة "سي بي سي سفرة"، قدمت الشيف سارة محمد وصفة لانشون بيتي، بطريقة صحية مقاديرها موجودة في كل بيت.



يمكنك تعلم طريقة عمل اللانشون البيتي بخطوات سهلة وبسيطة في منزلك للحفاظ على صحة أطفالك وأسرتك، وفيما يلي نستعرض مكوناته وخطوات تحضيره:

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مكونات اللانشون البيتي:نص كيلو لحم مفرومملعقة عسل أبيض كبيرة2 بيضةربع كوب زيت3 ملاعق دقيق كبيرة4 قطع جبن مثلثاتملح وفلفل أبيضلون أحمر صحيملعقة بصل بودرة كبيرةملعقة ثوم بودرة صغيرةمعلقة بابريكا كبيرةرشة جوز الطيبرشة حبهان بودرة صغيرةملعقة كمون صغيرةللحشو: زيتون أخضر وفلفل أسود حصىطريقة عمل لانشون بيتيالخطوة الأولى:ضع كل المكونات في الكبة بدون ترتيب ماعدا اللحم المفرومثم تضرب المكونات جيدًا في الكبة حتى تصل لقوام ناعمالخطوة الثانية: أضف إلى المكونات السابقة اللحم المفروم في الكبة وأضربها مرة ثانيةالخطوة الثالثة: أضف الفلفل الحصى والزيتون واخلطهما بملعقة يدللتسوية:يحتاج اللانشون البيتي أن يوضع في ورق زبدة أولًا لتسوية صحية للحم المفروم مع المكونات الأخرى المضافة له-في ورق زبدة توضع المكونات وتلف في شكل رول وتلف مرة أخرى في ورق فويل-في صينيتان واحدة مقاسها أصغر من الأخرى، توضع مياه دافئة في الصينية الكبيرة ومن فوقها فوطة-في الصينية الصغرى يرص رول اللانشون ويوضع فوق الصينية الكبرى فوق الفوطة، وتدخل فرنا حاميا من قبل، على درجة حرارة 180 لمدة ساعة ونص.-بعد تسوية اللانشون، يترك ليبرد تماما ويفك من الرول، ثم يقطع إلى دوائر وحلقات