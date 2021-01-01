اوعي تنسيها.. أكلات مهمة في نظام الدايت

يتبع العديد من الأشخاص على حد سواء رجال ونساء نظام الريجيم، والبعض يجهل أن هناك عددا من الأضرار يمكن أن تلحق بجهازه المناعي نتيجة لعدم احتواء الريجيم على بعض العناصر الغذائية.
لذلك نوضح في السطور التالية، أكلات مهمة يجب أن تكون موجودة في الدايت، وفقًا للدكتور أحمد نوير، استشاري التغذية العلاجية، قدمها مع الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها "هي وبس" على شاشة "سي بي سي سفرة"
أكلات مهمة يجب أن تكون موجودة في الدايت
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