اوعي تنسيها.. أكلات مهمة في نظام الدايت

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صورة الخبر: نظام الدايت
نظام الدايت


يتبع العديد من الأشخاص على حد سواء رجال ونساء نظام الريجيم، والبعض يجهل أن هناك عددا من الأضرار يمكن أن تلحق بجهازه المناعي نتيجة لعدم احتواء الريجيم على بعض العناصر الغذائية.

لذلك نوضح في السطور التالية، أكلات مهمة يجب أن تكون موجودة في الدايت، وفقًا للدكتور أحمد نوير، استشاري التغذية العلاجية، قدمها مع الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها "هي وبس" على شاشة "سي بي سي سفرة"

أكلات مهمة يجب أن تكون موجودة في الدايت

طبق السلطة: من الممتع رؤيته متعدد الألوان؛ فهو لا يفتح فقط الشهية، وإنما يضيف صحة أكثر من السلطة الغنية بالخضار والفقيرة بالألوان.

نشويات: يفضل أن تكون من الحبوب الكاملة أو العيش البلدي، الذي يُنصح بتناوله بدلًا من العيش الأبيض سواء الفينو أو الشامي، الذي يحتوي على نشويات بسيطة وليست معقدة.

البروتين: سواء لحوم بيضاء أو حمراء أو أسماك وجمبري، كذلك العدس والفول من المهم دخولها في النظام الغذائي، ويفضل أن يعصر عليها نصف ليمونة لزيادة القيمة الغذائية.

المصدر: سي بي سي سفرة

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