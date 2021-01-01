كارثة.. فرش المكياج تصيبك بهذا المرض



فرش المكياج فرش المكياج



تحتاج أدوات المكياج الخاصة بنا إلى التنظيف المنتظم تمامًا مثل الوجه والشعر، لأن البكتيريا التي تتجمع فيها يمكن أن تؤثر على الجلد وتؤدي إلى تفاعلات خطيرة بسبب أدوات المكياج غير النظيفة، في المقابل يحرص المحترفون على تنظيف أدواتهم يوميًا بناءً على الاستخدام، ولذلك فإنه يجب على مستخدى أدوات المكياج في المنزل تنظيف هذه الأدوات أسبوعيًا، إن لم يكن يوميًا.



ويعد تنظيف أدوات المكياج الطريقة الصحية الوحيدة للحفاظ على العناية ببشرتك، حيث "يصاب كثيرون بالطفح الجلدي وتهيج الجلد بسبب فرش المكياج ومستحضرات التجميل غير النظيفة" وفقا لـndianexpress.



فمن الممكن أن تنمو البكتيريا والعفن على مستحضرات التجميل وأدوات المكياج، مما يتسبب في تفاعل الجلد والالتهابات والالتهابات.

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- إليك بعض النصائح لتنظيف أدوات التجميل:الفرشنظفي فرشك مرتين شهريًا على الأقل خصوصا المستخدمة حول العينين والخدين وبقية الجلد.يمكن أن تجذب أدوات التطبيق على البشرة الحساسة البكتيريا بسهولة.استخدمي جزءًا واحدًا من الشامبو وأربعة أجزاء من الماء.دعي أدواتك تنقع لبضع دقائق.اشطفيها بالماء البارد النظيف وستكون نظيفة كالجديدة.صابون أطباق مرطب وشامبو وغسول الوجه من الخيارات الشائعة أيضًا.التطهيرتجنبي بلل المقبض.تجفيفجففي الفرشاة بتعليقها على حافة المنضدة أو يمكنك أيضًا عصر الرطوبة على منشفة جافة.أعيدي تشكيل رأس الفرشاة عن طريق تشكيل الشعيرات برفق من الأسفل إلى الطرف.لا تتركيها تجف على منشفة فحسب، ستصبح متعفنة بسهولة.استبدال المكياج والأدواتتأتي معظم مستحضرات التجميل مع جدول زمني لانتهاء الصلاحية يتراوح من ستة إلى 24 شهرًا.من الأفضل استخدام أدوات مكياجك لمدة عام وليس أكثر.من الحكمة الاستثمار في أدوات الميزانية والأدوات متعددة الأغراض التي يمكنها أداء العديد من الوظائف في نفس الوقت.تنظيف مستحضرات التجميل الخاصة بكالقاعدة الأهم قبل وضع المكياج وإزالته هي التأكد من غسل يديك نظيفة، سيؤدي ذلك إلى تقليل انتقال الجراثيم بشكل كبير، كل أسبوع، قومي بتطهير حافة البرطمانات والأنابيب والأغطية والأغطية.قومي بإزالة المنتجات من الحواف وامسحي أحمر الشفاه بضمادات قطنية نظيفة.احمي مستحضرات التجميل التي تعمل بالطاقة مثل أحمر الخدود وظلال العيون من التلوث باستخدام إسفنجة اللاتكس، أو استخدم أدوات تطبيق يمكن التخلص منها.إحدى طرق تجنب إيذاء بشرتك والتأكد من صحتك هي استخدام الأدوات التي تستخدم لمرة واحدة.يمكن استخدام المسحات القطنية والفرش ذات الاستخدام الواحد وعصا الماسكارا والفوط القطنية والرموش التي تستخدم لمرة واحدة كبدائل.أيضًا، حافظي على المنطقة التي تخزنين فيها أدوات وأدوات المكياج جافة ومرتبة.ابقيها بعيدًا عن الشمس ومصادر توليد الحرارة.نظفي مستحضرات التجميل والمكياج بانتظام حتى تدوم لفترة أطول وتعطيكِ نتائج براقة في كل مرة.