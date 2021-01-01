سهل ولذيذ.. طريقة عمل حواوشي الفراخ

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حواوشي الفراخ


يعتبر الحواوشي احدي الاكلات التي يعشقها الكثير ولذلك نقدم الحواوشي اليوم بطريقة جديدة ، ونستبدل حواوشي اللحم بحوواشي الفراخ

المكونات
3 كوب دقيق
ماء دافي للعجن
معلقه كبيره خميره
رشه ملح وسكر وفلفل
0.5 كيلو فراخ مفرومه
بصل
فلفل اخضر
1 طماطم صغيرة
بهارات

طريقة تحضير حواوشي الفراخ
يعجن الدقيق والخميرة والماء والملح والسكر ونتركها ساعة ونصف
تفرم الفراخ مع البصل والفلفل الاخضر
تشوح الفراخ في معلقة زيت مع الملح والبهارات عشر دقائق او ربع ساعة
نفرد العجينة على زيت ونضع الفراخ في النصف وتكور وتدهن الطاسة زيت وتفرد عليها و ونضعها على نار هادية وتقلب كل١٠ دقائق.

المصدر: elbalad

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