بديلا لـ الفيلر .. وصفة رخيصة الثمن لنفخ الشفاه



فيلر الشفاه فيلر الشفاه



تفضل كثير من السيدات الشفاه الممتلئة لأنها تضفي عليها نوعًا من الجمال، حيث تميل بعضهن إلى الذهاب لعيادات التجميل لإجراء الفيلر، إلا أن أسعاره الباهظة تمنع أخريات من اللجوء لهذا الخيار.



وكشف تقرير جديد عن وصفة سحرية بمكونات طبيعية تخلصك من الإبر والتكاليف الباهظة.



وأشار الخبراء وفقا للتقرير إلى أن زيت القرفة يستخدم كمكمل طبيعي للشفاه، حيث يتسبب التهيج في اندفاع الدم إلى شفتيك، مما يجعلها تبدو ملتهبة أو منتفخة.

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ووفقا لموقع "express"، يمكن خلط زيت القرفة مع ملمع الشفاه، ودهن الشفاه يوميا قبل النوم، وفي خلال أسبوع يمكنك الحصول على شفاه ممتلئة طبيعي.