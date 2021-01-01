تفضل كثير من السيدات الشفاه الممتلئة لأنها تضفي عليها نوعًا من الجمال، حيث تميل بعضهن إلى الذهاب لعيادات التجميل لإجراء الفيلر، إلا أن أسعاره الباهظة تمنع أخريات من اللجوء لهذا الخيار.
وكشف تقرير جديد عن وصفة سحرية بمكونات طبيعية تخلصك من الإبر والتكاليف الباهظة.
وأشار الخبراء وفقا للتقرير إلى أن زيت القرفة يستخدم كمكمل طبيعي للشفاه، حيث يتسبب التهيج في اندفاع الدم إلى شفتيك، مما يجعلها تبدو ملتهبة أو منتفخة.
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التعليقات على بديلا لـ الفيلر .. وصفة رخيصة الثمن لنفخ الشفاه
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