أكدت دراسة جديدة أن مرضى فيروس كورونا المصابين بأمراض خطيرة والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والذين يقضون شهورًا في محاربة المرض هم مصادر محتملة لمتغيرات متحولة.
لم يتمكن الخبراء سابقًا من تحديد الطريقة الدقيقة التي تظهر بها السلالات الجديدة، لكنهم اعتقدوا أنها قد تتطور في المرضى الذين يعانون من نقص المناعة.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كان يعتقد أن العدوى الممتدة تمارس ضغط البقاء على الفيروس مما يجبره على التحول من أجل التهرب من جهاز المناعة.
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التعليقات على هؤلاء المرضى أكثر عرضة للإصابة بـ سلالة كورونا الجديدة
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