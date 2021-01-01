دراسة تتوصل لطريقة جديدة للكشف المبكر عن سرطان المبيض



سرطان المبيض سرطان المبيض



توصلت دراسة قادها باحثون في كلية الطب بجامعة مينيسوتا إلى طريقة للكشف عن وجود سرطان المبيض لدى المرضى باستخدام عينات اختبار باب والمعروفة بالمسحة، والتي تستخدم عادة للكشف عن سرطان عنق الرحم.



ووفقا لموقع " miragenews" في الوقت الحالي ، لا يوجد نظام إنذار مبكر لسرطان المبيض، والذي يقدر في عام 2021 بحياة أكثر من 13700 امرأة ، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية .



قال إيمي سكوبيتز ، دكتوراه ، كبير مؤلفي الدراسة وأستاذ في قسم الطب المخبري وعلم الأمراض ، إن النساء يتم تشخيصهن عادة عندما يتقدم السرطان حتى الآن بحيث تتأثر الأعضاء الأخرى ، مما يتطلب جراحة كبرى وعلاجًا كيميائيًا ، ولقد شرعنا في تحديد البروتينات الموجودة في عينات اختبار عنق الرحم ومسحات عنق الرحم لتحديد ما إذا كانت نفس البروتينات موجودة في أنسجة ورم سرطان المبيض أم لا.

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وجدت هذه الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Clinical Proteomics ، أن:احتوت عينات اختبار عنق الرحم والمسحة على بروتينات تم العثور عليها أيضًا في الورم الأولي لامرأة مصابة بسرطان المبيض المصلي عالي الدرجة.تم اكتشاف أكثر من 2000 بروتين في جميع أنواع العينات الثلاثة التي تم جمعها ، مما يشير إلى مرشحين محتملين للعلامات الحيوية.قد تُستخدم عينات اختبار عنق الرحم التي تُستخدم بالفعل للكشف عن سرطان عنق الرحم ، للكشف عن سرطان المبيض.قال سكوبيتز ، أيضا عضو في مركز السرطان الماسوني "هذه الدراسة هي دليل على المفهوم القائل بأن هذه العينات الحيوية ، واختبار عنق الرحم ومسحة من عنق الرحم ، يمكن تطويرها لاستخدامها في الكشف عن المؤشرات الحيوية لسرطان المبيض قبل الجراحة ، ولكنها تتطلب المزيد من التحقيق" .ستكون خطوتنا التالية هي استخدام مقياس الطيف الكتلي الكمي لتحديد ما إذا تم اكتشاف هذه البروتينات أو الببتيدات بمستويات أعلى في اختبارات عنق الرحم أو مسحات سرطان المبيض مقارنةً بالضوابط. وجودهم وحده لا يكفي للتشخيص ".يرى "سكوبيتز" فرصة لترجمة هذه الطريقة إلى اختبار منزلي يتم إجراؤه ذاتيًا ، حيث يمكن للنساء جمع المسحات في المنزل وإرسالها إلى مختبر مركزي لتحليل البروتينات التي من شأنها تشخيص سرطان المبيض.