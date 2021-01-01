كشفت دراسة جديدة أن فقدان حاسة الشم أحد أعراض فيروس كورونا يمكن أن يمنعك من ممارسة العلاقة الزوجية.
وجد باحثون أمريكيون صلة بين فقدان حاسة الشم، والمعروفة باسم فقدان الشم، وانخفاض الدافع الجنسي والرضا العاطفي لدى كبار السن في الولايات المتحدة.
وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، يقول الخبراء إن حاسة الشم تلعب "دورًا قويًا فريدًا" في الدافع الجنسي - وكلاهما "مرتبطان ارتباطًا وثيقًا".
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التعليقات على خبر حزين للرجال .. فقدان حاسة الشم يؤثر على ممارسة العلاقة الزوجية
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