خبر حزين للرجال .. فقدان حاسة الشم يؤثر على ممارسة العلاقة الزوجية



فقدان حاسة الشم فقدان حاسة الشم



كشفت دراسة جديدة أن فقدان حاسة الشم أحد أعراض فيروس كورونا يمكن أن يمنعك من ممارسة العلاقة الزوجية.



وجد باحثون أمريكيون صلة بين فقدان حاسة الشم، والمعروفة باسم فقدان الشم، وانخفاض الدافع الجنسي والرضا العاطفي لدى كبار السن في الولايات المتحدة.



وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، يقول الخبراء إن حاسة الشم تلعب "دورًا قويًا فريدًا" في الدافع الجنسي - وكلاهما "مرتبطان ارتباطًا وثيقًا".

قد يعجبك أيضا...

نظر الباحثون فقط إلى البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر، ما يعني أن الارتباط يمكن أن يزداد قوة فقط مع تقدمنا ​​في العمر وقد يكون أقل وضوحًا عند الشباب.أشارت الأبحاث السابقة بالفعل إلى أن مرضى اضطراب الشم يشكون من ضعف في حياتهم الجنسية.ودرس الباحثون تأثير فقدان وظيفة الشم على الرغبة الجنسية لدى كبار السن ورضاهم.