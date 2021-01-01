محاكمة ترامب .. معركة بين الجمهوريين والديمقراطيين.. ومفاجآت لم تُكشف من قبل



محاكمة ترامب محاكمة ترامب



يمثل الرئيس السابق دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ هذا الأسبوع من المساءلة التي تتهمه بالتحريض على أعمال الشغب الدامية في 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي.



وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قدم محاموه في مذكرة مؤلفة من 78 صفحة يوم الاثنين تفاصيل مجموعة من الحجج القانونية والوقائعية التي يعتزمون تقديمها في المحاكمة.



وقال المدعون الديمقراطيون في محاكمة ترامب إنهم سيعرضون أدلة لم يتم الكشف عنها من قبل، مؤكدين أن الدستور لا يستثني الرؤساء من العزل في أخر أيام ولايتهم الرئاسية.

قد يعجبك أيضا...

ويصر محامو الدفاع على أن ترامب لم يحرض على أعمال الشغب عندما خاطب حشدًا كبيرًا من المؤيدين في تجمع حاشد سبقه.ويتهمون مديري المساءلة في مجلس النواب بانتقاء تصريحات ترامب من خطاب دام ساعة من خلال تسليط الضوء فقط على تلك التي يرى الديمقراطيون أنها مفيدة لقضيتهم، مشيرين مرارًا وتكرارًا إلى أنه طلب من مؤيديه "إسماع أصواتكم سلميًا ووطنيًا".ويجادلون بأنه حتى العبارة التي اجتذبت أكثر الشهرة - "إذا لم تقاتل مثل الجحيم، فلن يكون لديك بلد بعد الآن" - كانت مجازية في السياق العام لأمن الانتخابات، وليست استحضارًا للعنف. ويقترحون أن ترامب لم يكن بإمكانه أن يحرض بنفسه على أعمال الشغب بالنظر إلى المؤشرات التي كانت لدى أجهزة إنفاذ القانون قبل 6 يناير من احتمالية اندلاع أعمال عنف في ذلك اليوم.ويخطط الفريق القانوني لترامب للاعتماد على الدستور بطرق متعددة ، بما في ذلك القول بأن ترامب يتمتع بحماية التعديل الأول في كل ما قاله لمؤيديه.ويقول المحامون:"العيب القاتل في حجج مجلس النواب هو أنه يسعى إلى إنزال عقوبة حكومية - المساءلة - على أساس الخطاب السياسي الذي يقع مباشرة ضمن الحماية الواسعة التي يوفرها التعديل الأول".في ملفهم يوم الاثنين ، قال الديمقراطيون في مجلس النواب إن دفاع التعديل الأول غير موجود لأن ترامب لم يتم عزله بسبب تعبيره عن "رأي سياسي غير شعبي" بل لأنه"'حرض عمدًا على تمرد عنيف ضد الحكومة".وكتب الديمقراطيون:"حقوق الكلام والمشاركة السياسية لا تعني الكثير إذا استطاع الرئيس إثارة أعمال غير قانونية إذا خسر في الانتخابات".وبشأن دستورية محاكمة أو مساءلة ترامب، فـهذا محل خلاف بين الباحثين القانونيين، لكن الفريق القانوني لترامب يخطط للقول بأن المحاكمة نفسها غير دستورية لأنه لم يعد في المنصب. يقولون إن الدستور لا يوسع سلطة المساءلة ضد "المواطن العادي".ويصرون على أن الإدانة في محاكمة العزل تتطلب إمكانية عزل المتهم من منصبه. الآن بعد خروج ترامب من البيت الأبيض، كما يقولون، لا يوجد أساس قانوني لمثل هذه المحاكمة.ليس الأمر كذلك، كما يقول الديموقراطيون، الذين يقولون إن هناك بالفعل سابقة تاريخية - وإن لم تكن لرئيس - لإجراء محاكمة عزل لشخص لم يعد في المنصب بسبب أفعال ارتكبت أثناء توليه المنصب. وهم يجادلون بأنه لا يوجد "استثناء لشهر يناير" بالنسبة لأيام الرئيس الأخيرة في المنصب.حصلت حجتهم على دفعة يوم الأحد عندما كتب تشارلز كوبر، وهو محامٍ محافظ من واشنطن له علاقات عميقة بالمجتمع القانوني الجمهوري، في مقال رأي في صحيفة وول ستريت جورنال أن محاكمة ترامب قد اجتازت بالفعل حشدًا دستوريًا.وأشار محامو ترامب إلى أنهم سيتطلعون للدفاع عن ترامب من خلال الاستشهاد بأمثلة أخرى لما يقولون إنه خطاب سياسي مشابه من الديمقراطيين.ويشيرون إلى بيان أدلت به رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في مؤتمر صحفي عام 2018 حول سياسة إدارة ترامب بعدم التسامح المطلق بشأن الهجرة. "أنا لا أعرف حتى سبب عدم وجود انتفاضات في جميع أنحاء البلاد. قالت "ربما سيكون هناك".