رسميا.. قناة بي إن سبورت المفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي



قناة بي إن سبورت المفتوحة قناة بي إن سبورت المفتوحة

أعلنت شبكة بي إن سبورت الرياضية، نقل مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، المقرر لها الخميس المقبل، لتحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، عبر قناتها bein sport hd " المفتوحة".



وذكر الموقع الرسمي للشبكة الرياضية أن قناة bein sport hd " المفتوحة"" عبر القمر الصناعي نايل سات، ستنقل مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي.



ومن المقرر أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة .

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كان بالميراس خسر أمام تيجريس المكسيكي بهدف دون رد في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية أمس الاول الأحد، بينما خسر الأهلي أمام بايرن ميونخ، أمس الاثنين.