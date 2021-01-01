أعلنت شبكة بي إن سبورت الرياضية، نقل مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، المقرر لها الخميس المقبل، لتحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، عبر قناتها bein sport hd " المفتوحة".
وذكر الموقع الرسمي للشبكة الرياضية أن قناة bein sport hd " المفتوحة"" عبر القمر الصناعي نايل سات، ستنقل مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي.
ومن المقرر أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة .
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التعليقات على رسميا.. قناة بي إن سبورت المفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي
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