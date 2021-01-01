أثار تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بشأن سيطرة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية، غضبًا في الوسط الإسرائيلي، وذلك بعد إعلان بلينكن صراحة، أن دعم الولايات المتحدة لسيطرة إسرائيل على الجولان ليس ثابتًا.
ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تلك التصريحات بأن "الجولان ستبقى إسرائيلية"
وأكد مسؤول كبير في مكتب نتنياهو فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أن "موقف إسرائيل واضح بشأن مرتفعات الجولان"، مضيفًا: "الجولان ستبقى إسرائيلية بغض النظر عن أي سيناريو مستقبلي محتمل".
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التعليقات على صدام بين أمريكا وإسرائيل بسبب تصريحات حول هضبة الجولان المحتلة
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