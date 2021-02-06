أسعار العملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 9-2-2021

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أسعار العملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 9-2-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 9 فبراير 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في مستهل تعاملات اليوم 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم

سجل سعر اليورو 18.76 جنيه للشراء و18.93 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.35 جنيه للشراء و21.58 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 17.30 جنيه للشراء و17.47 جنيه للبيع .

واستقرت الكرونة السويدية عند 1.85 جنيه للشراء و1.87 جنيه للبيع.
أسعار العملات الآسيوية بمستهل تعاملات اليوم

سجل الين اليابانى نحو 14.77 جنيه للشراء و14.91 جنيه للبيع.

وبلغ اليوان الصينى 2.41 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

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