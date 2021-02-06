

أسعار العملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 9-2-2021 أسعار العملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 9-2-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 9 فبراير 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي.



وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في مستهل تعاملات اليوم 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.



أسعار العملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم

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