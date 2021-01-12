صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بأن ظهور سلالات جديدة لكوفيد-19 أثار الشكوك بشأن ما إذا كانت اللقاحات الموجودة حاليا ستنجح، واصفا الأنباء بأن اللقاحات التي طورت حتى الآن قد تكون أقل فعالية ضد السلالة الجديدة التي اكتشفت أول مرة في جنوب أفريقيا بأنها "مقلقة".
وقال تيدروس إن قرار جنوب أفريقيا تعليق حملتها للتطعيم باستخدام لقاح أسترازينيكا "تذكير بأننا نحتاج إلى بذل كل ما في وسعنا لتقليل انتشار الفيروس بإجراءات الصحة العامة المعروفة".
وأضاف أن هناك بعض التحفظات المهمة على الدراسة التي استندت إليها جنوب أفريقيا ضمن تأجيل التطعيم ضد كوفيد-19، مشيرا إلى صغر عينة الدراسة وفكرة أنها أجريت بالأساس على مشاركين أصغر سنا وأفضل صحة.
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التعليقات على منظمة الصحة العالمية تثير شكوكا بشأن لقاحات كورونا
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