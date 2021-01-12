منظمة الصحة العالمية تثير شكوكا بشأن لقاحات كورونا

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منظمة الصحة العالمية تثير شكوكا بشأن لقاحات كورونا

صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بأن ظهور سلالات جديدة لكوفيد-19 أثار الشكوك بشأن ما إذا كانت اللقاحات الموجودة حاليا ستنجح، واصفا الأنباء بأن اللقاحات التي طورت حتى الآن قد تكون أقل فعالية ضد السلالة الجديدة التي اكتشفت أول مرة في جنوب أفريقيا بأنها "مقلقة".

وقال تيدروس إن قرار جنوب أفريقيا تعليق حملتها للتطعيم باستخدام لقاح أسترازينيكا "تذكير بأننا نحتاج إلى بذل كل ما في وسعنا لتقليل انتشار الفيروس بإجراءات الصحة العامة المعروفة".

وأضاف أن هناك بعض التحفظات المهمة على الدراسة التي استندت إليها جنوب أفريقيا ضمن تأجيل التطعيم ضد كوفيد-19، مشيرا إلى صغر عينة الدراسة وفكرة أنها أجريت بالأساس على مشاركين أصغر سنا وأفضل صحة.

ودعا تيدروس أيضا مصنعي اللقاح إلى الاستعداد لتبني لقاحاتهم سريعا لتظل تلك اللقاحات فعالة في مواجهة الجائحة.

وفي وقت سابق، حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية من "النزعة القومية في توزيع اللقاحات".

وقال غيبريسوس في مقال بمجلة "فورين بوليسي"، إن هذه النزعة "تضر الجميع"، وأوضح أن "ضعف التعاون بين الدول يمثل حاجزا رئيسيا أمام تحقيق الانتشار اللازم للتطعيم على مستوى العالم لإنهاء الجائحة".

وتابع: "رغم العدد المتزايد لخيارات اللقاح، لا تلبي قدرة التصنيع الحالية سوى القليل من المطلوب على مستوى العالم".
وأضاف أمن "عدم السماح لغالبية سكان العالم بالتطعيم لن يؤدي فقط إلى استمرار المرض والوفيات التي لا داعي لها، بل سيؤدي أيضا إلى ظهور طفرات فيروسية جديدة مع استمرار انتشار كوفيد 19 وسط السكان غير المحصنين".

المصدر: سكاى نيوز عربية

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