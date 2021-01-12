يبحث عدد من ركاب مترو الأنفاق عن وسيلة لتخفيض نفقات التذكرة اليومية، لذلك يتم طرح اشتراكات مخفضة لجميع فئات الركاب توفيرا لتذكرة اليوم الواحد من ناحية، وتجنبا للوقوف في طوابير التذاكر من ناحية ثانية.
وتستعرض "بوابة أخبار اليوم" أبرز بدائل تذكرة المترو اليومية، كالتالي:
المحفظة الإلكترونية
تطرح شركة مترو الأنفاق محفظة إلكترونية وهي بمثابة كارت ذكي للتذاكر، متاح بيعه في جميع المحطات بقيمة 50 جنيها للمحفظة الواحدة، ويمكن شحنها بأي مبلغ بدء من 50 جنيها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لتقليل النفقات.. 3 بدائل لتذكرة المترو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق