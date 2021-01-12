لتقليل النفقات.. 3 بدائل لتذكرة المترو

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لتقليل النفقات.. 3 بدائل لتذكرة المترو

يبحث عدد من ركاب مترو الأنفاق عن وسيلة لتخفيض نفقات التذكرة اليومية، لذلك يتم طرح اشتراكات مخفضة لجميع فئات الركاب توفيرا لتذكرة اليوم الواحد من ناحية، وتجنبا للوقوف في طوابير التذاكر من ناحية ثانية.

وتستعرض "بوابة أخبار اليوم" أبرز بدائل تذكرة المترو اليومية، كالتالي:

المحفظة الإلكترونية

تطرح شركة مترو الأنفاق محفظة إلكترونية وهي بمثابة كارت ذكي للتذاكر، متاح بيعه في جميع المحطات بقيمة 50 جنيها للمحفظة الواحدة، ويمكن شحنها بأي مبلغ بدء من 50 جنيها.

الاشتراكات النوعية

تستخرج شركة مترو الأنفاق اشتراكات مختلفة لعدد من الفئات، بينهم طلاب المدارس والجامعات بنسبة دعم 98%، كما تدعم جميع الاشتراكات الآخرى كاشتراكات سواء للعاملين في القطاع العام أو الخاص.

اشتراكات كبار السن

تتيح شركة مترو الأنفاق اشتراكات مجانية لكبار السن فوق 70 عاما، وبنصف الثمن لمن فوق 60 عاما.
ويمكن استخراج اشتراكات كبار السن بموجب بطاقة الرقم القومي من المحطات الرئيسية بمترو الأنفاق كالشهداء والتحرير وجمال عبدالناصر والعتبة وغيرها.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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