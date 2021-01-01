شاهد.. هددوه بفيديو إباحي.. رجل أعمال قطري يروي تفاصيل مثيرة عما حصل له في تركيا!

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صورة الخبر: رجل أعمال قطري
رجل أعمال قطري

قال رجل الأعمال القطري الذي سبق اختطافه في تركيا وتم تحريره لاحقا، إنه تعرض لعملية ابتزاز من قبل عناصر العصابة الخاطفة، عن طريق تهديده بنشر مقطع فيديو إباحي له.

وأضاف الرجل في فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن أفراد العصابة قالوا له إن عليه أن يدفع فدية لقاء عدم نشر المقطع، مشيرا إلى أنه أخطأ بعدم تقديم شكوى للشرطة التركية منذ البداية.

وأوضح أنهم عندما لاحظوا أنه لم يقم بأي رد فعل قاموا "بفيلم هندي" مستخدمين امرأة بطريقة قذرة، فقد التقى به 3 عناصر من العصابة وكانت معهم فتاة، وقاموا بخطفه وإدخاله بقوة السلاح إلى شقة، حيث أرغموه على دخول غرفة النوم برفقة الفتاة وتصويره، وهو ما اضطره لدفع فدية، لا سيما أنهم قد هددوه بقتله وتقطيعه ورميه في النهر في حال رفض دفع المال.

ودعا رجل الأعمال كل من حصل له موقف سيء كهذا في تركيا أن يخرج للعلن ويتحدث، حتى لا يقع غيره في أي موقف مشابه مستقبلا.

وحررت الشرطة التركية رجل الأعمال القطري وصديقا له من عصابة مكونة من 9 أشخاص، بعد اختطافهما في منطقة إسكندرونة بمحافظة هاتاي التركية بداية الشهر الجاري، وطالبوا بفدية قدرها 400 ألف دولار، دفعت أسرة رجل الأعمال نصفها.

https://twitter.com/i/status/1358373572687855616

المصدر: RT

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