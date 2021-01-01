البيت الأبيض: لن يكون لدى بايدن وقت لمتابعة محاكمة ترامب

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إنه لن يكون لدى الرئيس جو بايدن وقت لمتابعة المحاكمة الثانية لعزل سلفه دونالد ترامب بتهمة التحريض على الهجوم الدامي على مبنى الكونغرس.
البيت الأبيض: لن يكون لدى بايدن وقت لمتابعة محاكمة ترامبمحامو ترامب: الرئيس السابق لا يتحمل مسؤولية اقتحام مبنى الكابيتول
وقالت بساكي في إيجاز صحفي يومي إن "لدى الرئيس جدول أعمال كامل هذا الأسبوع"، مبينة أن "جدول أعماله يتضمن زيارات إلى المعاهد الوطنية للصحة ووزارة الدفاع بالإضافة إلى الانخراط مع قادة الأعمال ورؤساء البلديات والمحافظين وإجراء محادثات مع الديمقراطيين والجمهوريين حول آماله وتوجهاته لخطة الإنقاذ الأمريكية وللمضي قدما بها في أسرع وقت ممكن".
وأضافت: "أعتقد أنه من الواضح من الجدول الزمني ومن نيته أنه لن يقضي الكثير من الوقت في مشاهدة إجراءات العزل.. إن وجد وقتا"، مؤكدة أن "بايدن سيبقى على اتصال وثيق مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ومجموعة من المسؤولين لكنه سيترك وتيرة وعملية وآليات إجراءات المساءلة لأعضاء الكونغرس".
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