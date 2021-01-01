الاتفاق قبل الملء .. الاتحاد الأوروبي يساند موقف مصر والسودان حيال سد النهضة



سد النهضة سد النهضة



أعرب مبعوث الاتحاد الأوروبي، بيكا هافيستو، اليوم الاثنين، عن أسفه لفشل المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.



وقال هافيستو في تصريحات لقناة "العربية" إنه لا يجب ملء السد قبل الوصول لاتفاق بين الأطراف الثلاثة، مضيفًا: "على مصر والسودان وإثيوبيا التوافق قبل الملء الثاني للسد".



وتابع: "يجب أن يتشارك السودان ومصر وإثيوبيا المعلومات بشأن سد النهضة".

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يذكر أن مصر والسودان أكدا أكثر من مرة، أنه يجب الوصول إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا، قبل أن تبدأ الأخير في ملء السد، وذلك حفاظًا على الحقوق المائية لكل من الخرطوم والقاهرة.وكان هافيستو أجرى مشاورات مع رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، بشأن التوترات القائمة بين الخرطوم وأديس أبابا بسبب النزاع الحدودي وسد النهضة.وحذر وزير الري السوداني، ياسر عباس في وقت سابق، من خطة إثيوبيا لبدء المرحلة الثانية من خطة ملء سدّها على النيل الأزرق، موضحًا أن ملء السد يشكّل "تهديدا مباشرا" لأمن السودان القومي.