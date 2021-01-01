أعرب مبعوث الاتحاد الأوروبي، بيكا هافيستو، اليوم الاثنين، عن أسفه لفشل المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.
وقال هافيستو في تصريحات لقناة "العربية" إنه لا يجب ملء السد قبل الوصول لاتفاق بين الأطراف الثلاثة، مضيفًا: "على مصر والسودان وإثيوبيا التوافق قبل الملء الثاني للسد".
وتابع: "يجب أن يتشارك السودان ومصر وإثيوبيا المعلومات بشأن سد النهضة".
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التعليقات على الاتفاق قبل الملء .. الاتحاد الأوروبي يساند موقف مصر والسودان حيال سد النهضة
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