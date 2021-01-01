حيل مجربة.. علاج حساسية الأنف فى المنزل بسرعة باستخدام الأعشاب



علاج حساسية الانف علاج حساسية الانف



علاج حساسية الانف فى المنزل بسرعه والتخلص من آثارها المزعجة عند الكبار والأطفال يمكن التخلص منها باستخدام الأعشاب لـ علاج حساسية الأنف المزمنة فى الشتاء.



عندما يتفاعل جهازك المناعي مع شيء لا يزعج الآخرين ، فأنت تعاني من رد فعل تحسسي وتعد بعض أكبر المسببات للحساسية هي:

لقاح وعث الغبار ووبر الحيوانات الأليفة ولدغات الحشرات



ويمكن أن تسبب الحساسية عددًا من الأعراض مثل العطس وسيلان الأنف والطفح الجلدي والتورم وعادةً

ما يعالج الأطباء الحساسية بمجموعة متنوعة من الأساليب التي غالبًا ما

تتضمن الأدوية وحقن الحساسية، ومع ذلك ، هناك علاجات طبيعية ومنزلية

للحساسية قد تفكر فيها.

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علاج حساسية الانف عند الاطفالتساعد بخاخات الأنف وممارسة التمارين الرياضية ، وبعض الأعشاب في تقليل نوبات الحساسية أو توفير بعض الراحة من أعراض الحساسية.نظرًا لتأثير الحساسية على نوعية الحياة ، فمن المفهوم أنك قد تكون مهتمًا بأي علاج يمكن أن يساعد في تقليل الأعراض مع ضرورة عدم تقليل أبدًا أو توقف دواء الحساسية ما لم يوجهك طبيبك.علاج حساسية الانف بالاعشابيمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية والنشاط البدني بانتظام في التخفيف من ردود الفعل التحسسية، بما في ذلك الحساسية التنفسية ، على الرغم من عدم وضوح السبب، وفي حالة الاعتدال ، فإن التمارين الرياضية ليست ضارة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية ، وبالطبع تقدم العديد من الفوائد الصحية.تناول الجنزبيل والروزمارىيمكن علاج حساسية الأنف بالزنجبيل حيث يعد الزنجبيل عشب آمن وفعال للغاية، وبصرف النظر عن استخداماته في الطهي ، فهو مفيد جدًا لصحتك العامة ، لأنه يهدئ الجهاز الهضمي ويحسن الدورة الدموية.يعمل الزنجبيل كمضاد طبيعي للهيستامين وعامل قوي مضاد للفيروسات ومُعزز للمناعة. جرب بعض شاي الزنجبيل للتخفيف من احتقان الأنف والصداع.أثناء احتساء الشاي ، استنشق البخار المتصاعد من الكوب ويمكنك أيضًا تناول الجنزبيل مع أعشاب الأخرى مثل الكركم ، وهو معالج طبيعي قوي آخر.بجانب الجنزبيل يمكن تناول الروزمارى فلايقتصر مذاق الروزماري على مذاق شرائح اللحم فحسب فقد ثبت أن له تأثيراتمضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. وجدت بعض الدراسات الصغيرة أنه قد يساعدفي تخفيف أعراض الربو.علاج حساسية الانف فى المنزل بسرعةيمكن علاج حساسية الانف فىالمنزل بسرعة بالثوم فهو مضاد طبيعي للالتهابات لأنه يحتويعلى مركب يسمى ثنائي كبريتيد الديليل ، والذي يحارب إنتاج السيتوكيناتالمؤيدة للالتهابات. إنه أيضًا معزز مناعي معروف .عندما يتعلقالأمر بالحساسية ، يصف بعض المعالجين بالطبيعة الثوم كأحد أفضل علاجاتالحساسية الطبيعية لأنه يحتوي على مادة الكيرسيتين المضادة للأكسدة.علاج حساسية الأنف المزمنةتم ربط نقص فيتامين (د) بالحساسية ، بما في ذلك التهاب الأنف التحسسي ، والربو التحسسي ، والأكزيما ويعد لهذا الفيتامين دور في تنظيم خلايا الجهاز المناعي وإطلاق المواد الكيميائية التي يمكن أن تسبب أعراض الحساسية.وتشير العديد من الدراسات إلى أن المكملات قد تقلل الالتهاب وردود الفعل التحسسية. على وجه الخصوص ، أظهرت دراسة صغيرة أن المشاركين الذين يعانون من نقص فيتامين (د) والذين تناولوا مكملات فيتامين (د) مع مضادات الهيستامين قد عانوا من تحسن في أعراض الحساسية بعد ثمانية أسابيع.ومع ذلك ، لا يوجد دليل على أن تناول فيتامين د بمفرده بدون دواء سيكون له نفس التأثير. وليس من الواضح ما إذا كان تناول المكملات الغذائية مفيدًا للأشخاص الذين لديهم بالفعل مستويات مثالية من فيتامين د.علاج حساسية الانف فى الشتاءيجب تجنب التعرض لمسببات حساسية الأنف بعد مناقشة الأعراض مع طبيبك عن طريق غسل الأنف بالمحلول الملحي لما له آثار مفيدة لكل من الأطفال والبالغين المصابين بالتهاب الأنف التحسسي ، والذي يشار إليه غالبًا باسم حمى القش.ويمكنك تجربة العلاج بزيت النعناع لما له من تأثيرات كافية مضادة للالتهابات تقلل من أعراض الربو والتهاب الأنف التحسسي .