هل لقاح الإنفلونزا يحمي الأطفال من كورونا؟

ظل فيروس كورونا لدى الأطفال مصدر قلق كبير بين العلماء والمهنيين الطبيين، بينما أظهرت الدراسات أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بالفيروس، ولا يوجد حتى الآن ضمان ما إذا كانوا محميين تمامًا من ذلك.
ووفق دراسة حديثة وجد أن الأطفال الذين يحصلون على لقاحات الإنفلونزا السنوية يتمتعون بحماية جيدة من أعراض COVID-19.
وحسب موقع "timesofindia"، ووفقًا للدراسة التي أُجريت في الولايات المتحدة بقيادة باحثين من جامعة ميسوري-كولومبيا، تم إعطاء مجموعة من 905 أطفال مصابين بـ فيروس كورونا تم قبولهم في نظام مستشفى أركنساس للأطفال لقاح الإنفلونزا الموسمية.
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