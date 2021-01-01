هل لقاح الإنفلونزا يحمي الأطفال من كورونا؟



لقاح الإنفلونزا لقاح الإنفلونزا



ظل فيروس كورونا لدى الأطفال مصدر قلق كبير بين العلماء والمهنيين الطبيين، بينما أظهرت الدراسات أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بالفيروس، ولا يوجد حتى الآن ضمان ما إذا كانوا محميين تمامًا من ذلك.



ووفق دراسة حديثة وجد أن الأطفال الذين يحصلون على لقاحات الإنفلونزا السنوية يتمتعون بحماية جيدة من أعراض COVID-19.



وحسب موقع "timesofindia"، ووفقًا للدراسة التي أُجريت في الولايات المتحدة بقيادة باحثين من جامعة ميسوري-كولومبيا، تم إعطاء مجموعة من 905 أطفال مصابين بـ فيروس كورونا تم قبولهم في نظام مستشفى أركنساس للأطفال لقاح الإنفلونزا الموسمية.

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وزعم البحث أنه بعد تلقيح اللقاح، بدا أن حوالي 29 ٪ من الأطفال أقل عرضة للإصابة بـ أعراض كورونا بعد الإصابة بالفيروس القاتل.كما وجد فريق الباحثين أيضًا أن 32٪ من الأطفال الذين تلقوا لقاح الإنفلونزا كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، ويعتقد الخبراء أن لقاحات الإنفلونزا وفرت للأطفال حماية مناعية ضد SARs-COV-2 من خلال ظاهرة بيولوجية تسمى "التداخل الفيروسي".وفقًا للدكتور أنجالي باتواردهان المؤلف المشارك للدراسة، "من المعروف أن نمو فيروس واحد يمكن أن يثبطه عدوى فيروسية سابقة".وتضيف: "يمكن أن يحدث تداخل الفيروس حتى عندما يكون أول غازى للفيروس هو فيروس معطل، مثل حالة لقاح الإنفلونزا".