في يومه العالمي .. أعراض الصرع لكل الأعمار

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أعراض الصرع


يصادف اليوم 8 فبراير اليوم العالمي لمرض الصرع، وهو اضطراب في الجهاز العصبي المركزي يصبح فيه نشاط الدماغ غير طبيعي، مما يسبب نوبات أو فترات من السلوك غير العادي، والأحاسيس، وفي بعض الأحيان فقدان الوعي.

يمكن لأي شخص أن يصاب بالصرع، يؤثر الصرع على كل من الذكور والإناث من جميع الأجناس والأعراق والأعمار.

يمكن أن تختلف أعراض الصرع بشكل كبير، بعض الأشخاص المصابين بالصرع ببساطة يحدقون بهدوء لبضع ثوان أثناء النوبة، بينما يقوم آخرون بنفض أذرعهم أو أرجلهم بشكل متكرر، لا تعني الإصابة بنوبة واحدة أنك مصاب بالصرع.

أعراض الصرع
1- ارتباك مؤقت
2- تحدق
3- حركات الرجيج التي لا يمكن السيطرة عليها في الذراعين والساقين
4- فقدان الوعي أو الإدراك
5- أعراض نفسية مثل الخوف والقلق

المصدر: elbalad

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