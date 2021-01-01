بالأعشاب والمشروبات والأدوية.. علاج حموضة المعدة للحامل



علاج حموضة المعدة علاج حموضة المعدة



علاج حموضة المعدة للحامل تحتاج الي المشروبات والادوية الخاصة ، كما ان علاج الحموضة للحامل في الشهر الثامن والتاسع تختلف عن الاشهر الاولي في الحمل ولذلك نعرض لكي علاج حموضة المعدة للحامل بطرق مختلفة



علاج حموضة المعدة للحامل بالأعشاب

اليانسون للتخلص من الحموضة :



يعتبر اليانسون من أقدم الأعشاب الهندية والتي يعتمدون عليها في كل الوجبات تقريبا وفي الحقيقة ان اليانسون مفيد جدًا فهو يسهل عملية الهضم ويساعد في التخلص من الحموضة ويقلل من درجة حموضة سوائل المعدة كما أنه أيضا طارد للغازات وهو الافضل في علاج حموضة المعدة للحامل بالأعشاب

استخدام اليانسون علاج حموضة المعدة للحامل بالأعشاب

• أضف من ربع إلى نصف ملعقة من اليانسون مع كل وجبة

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• قم بطحم ملعقة من حبوب اليانسون وضعها في كوب من المياه وتناوله 3 مرات يوميًا• تناول نصف ملعقة من مستخلص زيت اليانسون مرة كل يوم• قم بغلي ملعقة من بذور اليانسون مع كوب من المياه 5-10 دقائق ثم ضع عليها القليل من العسل للتحلية وتناولها كلما شعرت بالحموضة أو الحرقة.أوراق وبذور البازيلاء في علاج حموضة المعدة للحامل بالأعشابأوراق البسلة تحتوي على الكثير من المكونات التي تساعد في تحسين عملية الهضم كما أن البسلة نفسها تساعد في إفراز المعدة للمواد التي تساعد في تعادل الأحماض داخلها مما يقلل من الحموضة وتساعد أيضًا على طرد الغازات التي تشعرك بعدم الارتياح من الجهاز الهضمي لعلاج حموضة المعدة للحامل بالأعشاباستخدام أوراق البازيلاء في علاج الحموضة :• قم بمضغ 5-6 أوراق من البازيلاء بعد كل وجبة• ضع 8-10 أوراق من أوراق البازيلاء في كوب به ماء دافئ وعندما تشعر بالحرقة تناولها وستشعر بالراحةاقضي على الحموضة بإستخدام الحليب المخفوق أو اللبن الرايب وعلاج حموضة المعدة للحامل بالأعشابالحليب الرايب هو الناتج من الحليب المخفوق المتخثر لإستخراج الجبنة أو الزبد من الحليب، يملك الللبن الرايب القدرة على معادلة أحماض المعدة مما يساعد بشكل سحري على التخلص من الحموضة كما أنه يحتوي على الكثير من البوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم والمعادن المفيدة للجسم بشكل عام وعلاج حموضة المعدة للحامل بالأعشاب• ضع ملعقة من الليمون أو خل التفاح على كوب من اللبن الرايب واتركهم لمدة 5 دقائق لتختمر ثم تناولها• تناول كوب من اللبن الرايب بعد كل وجبة لعلاج حموضة المعدة للحامل بالأعشابمشروبات لعلاج الحموضة للحاملالكمون للقضاء على حموضة المعدة وهو احدي مشروبات لعلاج الحموضة للحامل ، يستخدم الكمون بشكل مكثف في المكسيك وأسبانيا والهند والشرق الأوسط في الطهي وهو يحتوي عل الكثيرمن الفوائد فهو يحتوي على الحديد والماغنيسيوم والعديد من المعادن و الفيتامينات وقد أثبتت الدراسات أنه يساعد في تحجيم إفرازات انزيمات الهضم مما يقلل من الإحساس بالحموضة وافضل مشروبات لعلاج الحموضة للحاملاستخدام الكمون من مشروبات لعلاج الحموضة للحامل• ملعقة من الكمون وقم بغلها مع كوب من المياه 5-6 دقائق واتركها تبرد ثم اشربها• من أجل التخلص الفوري من الحموضة يمكنك تناول حبوب الكمون بشكل مباشر حتى تشعر بالراحةأدوية علاج الحموضة للحاملتوجد العديد من أدوية علاج الحموضة للحامل ولكن لايلجأ اليها ااكثير وذلك لخطورة الادوية علي الحامل، ولذلك فأن أدوية علاج الحموضة للحامل تكون من خلال المشروبات والاطعمة الطبيعية ولاينصح بتناول أدوية علاج الحموضة للحامل بدون استشارة طبيبعلاج الحموضة للحامل في الشهر الثامنيحتاج علاج الحموضة للحامل في الشهر الثامن الي وصفات واكلات تساعد علي الهضم وتقلل من الحرقان مثال اللبن الرايب والخيار والخس وغيرها من الاطعمة الخفيفة التي تخفف الحموضة وهي افضل طرق علاج الحموضة للحامل في الشهر الثامن كما ان البطيخ من الاطعمة التي تدخل في علاج الحموضة للحامل في الشهر الثامنعلاج الحموضة للحامل في الشهر التاسع وهي نفس طريقة علاج الحموضة في الشهر الثامن من خلال الاطعمة والمشروبات المهدئة للمعدة اما عن علاج الحموضة عند الحامل في الشهور الأولى فهو يختلف تماما عن الشهور الاخيرة من الحمل حيث ان علاج الحموضة عند الحامل في الشهور الأولى لابد من اتخاذ الحذر والابتعاد عن المشروبات الساخنة التي تؤدي الي انقباضات في الرحم ولذلك يمكن الاعتماد علي الاكلات الخفيفة الغنية بالالياف والاعتماد علي الزبادب والحليب والفواكة والخضروات الي تساعد في علاج الحموضة عند الحامل في الشهور الأولى