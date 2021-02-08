أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 8-2-2021

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الاثنين الموافق 8-2-2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث لها.
ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 1.6 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 2 جنيه للكيلو، والبصل إلى 5 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الكوسة 4.75 جنيه، والجزر بدون عروش 2.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 4 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.
ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 3 جنيه للكيلو، والرومي بـ 3 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض 4 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 4.25 جنيه، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4.25 جنيها والألوان بـ 14 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 4 جنيهات.
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