

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر وصعوده عالميًا بداية تعامل البورصات ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر وصعوده عالميًا بداية تعامل البورصات

عادت البورصات العالمية للعمل بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع، والتى تعطي مؤشرًا تنطلق من خلاله أسعار الذهب اليوم فى مصر صعودًا وهبوطًا تجاوبًا مع حركة الأسعار فى البورصات العالمية، وشهدت حركة الذهب اليوم فى البورصات العالمية تذبذبًا صعودًا وهبوطاً؛ ولكنه المحصلة النهائية لهذا التذبذب فى اتجاه صعود الأسعار وارتفعت أسعار الذهب اليوم فى مصر بمقدار طفيف تجاوبًا مع الارتفاع العالمي.



أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فى مصر 915 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فى مصر 800 جنيهًا.

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سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فى مصر 686.5 جنيهًا.سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 6398 جنهيًا.سعر الذهب عالميًاارتفعت أسعار الذهب اليوم فى البورصات العالمية وصل سعر الذهب حوالي الساعة التاسعة من صباح الإثنين إلى 1816.80 دولار بعد أن أغلق السعر فى ختام تعاملات البورصات العالمية يوم الجمعة الماضي عند نحو 1814 دولار.