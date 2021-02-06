الدولار يواصل الانخفاض لليوم الثاني.. تعرف على أسعاره اليوم في جميع البنوك المصرية
ننشر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، اليوم الاثنين 8 فبراير 2021، حيث انخفض الدولار أمس انخفاضا كبيرا أمام الجنيه المصري، وبلغ متوسط الانخفاض ما بين قرشين إلى سبعة قروش دفعة واحدة، ليواصل الانخفاض اليوم بمعدل قرش إلى قرشين في البنوك، ليصل أقل سعر إلى 15.70 و15.60 للبيع والشراء وقد جاءت أسعار الصرف كالتالي:
البنك
سعر الشراء
سعر البيع
بنك الإسكندرية
15.60
15.70
البنك العربي الأفريقي الدولى
15.61
15.71
البنك التجاري الدولي (CIB)
15.60
15.70
البنك الأهلي المصري
15.62
15.72
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
15.63
15.73
البنك الأهلى اليونانى
15.63
15.73
البنك المصرى لتنمية الصادرات
15.64
15.74
بنك HSBC
15.61
15.71
بنك مصر
15.62
15.72
بنك قناة السويس
15.60
15.70
كريدى أجريكول
15.62
15.72
المصرف المتحد
15.60
15.70
بنك بلوم
15.62
15.72
بنك مصر إيران التنمية
15.61
15.71
بنك التنمية الصناعية
15.61
15.71
بنك الكويت الوطني NBK
15.61
15.71
المصرف العربى الدولى
15.61
15.71
التعليقات على الدولار يواصل الانخفاض لليوم الثاني.. تعرف على أسعاره اليوم في جميع البنوك المصرية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق