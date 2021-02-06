

الدولار يواصل الانخفاض لليوم الثاني.. تعرف على أسعاره اليوم في جميع البنوك المصرية الدولار يواصل الانخفاض لليوم الثاني.. تعرف على أسعاره اليوم في جميع البنوك المصرية

ننشر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، اليوم الاثنين 8 فبراير 2021، حيث انخفض الدولار أمس انخفاضا كبيرا أمام الجنيه المصري، وبلغ متوسط الانخفاض ما بين قرشين إلى سبعة قروش دفعة واحدة، ليواصل الانخفاض اليوم بمعدل قرش إلى قرشين في البنوك، ليصل أقل سعر إلى 15.70 و15.60 للبيع والشراء وقد جاءت أسعار الصرف كالتالي:



البنك



سعر الشراء

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سعر البيعبنك الإسكندرية15.6015.70البنك العربي الأفريقي الدولى15.6115.71البنك التجاري الدولي (CIB)15.6015.70البنك الأهلي المصري15.6215.72البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)15.6315.73البنك الأهلى اليونانى15.6315.73البنك المصرى لتنمية الصادرات15.6415.74بنك HSBC15.6115.71بنك مصر15.6215.72بنك قناة السويس15.6015.70كريدى أجريكول15.6215.72المصرف المتحد15.6015.70بنك بلوم15.6215.72بنك مصر إيران التنمية15.6115.71بنك التنمية الصناعية15.6115.71بنك الكويت الوطني NBK15.6115.71المصرف العربى الدولى15.6115.71