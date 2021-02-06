ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة، اليوم الأحد 7 فبراير، كما ربح رأس المال السوقي نحو 3.4 مليار جنيه، ليغلق عند 709.761 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» ليغلق عند مستوى 11602 نقطة بنحو 0.03%، فيما صعد «إيجي إكس 50» بنحو 0.69% ليغلق عند مستوى 2416 نقطة، كما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.3% ليغلق عند مستوى 14.207 نقطة، بينما ارتفع «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.18% ليغلق عند مستوى 4455 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنحو 1.18% ليغلق عند مستوى 2443 نقطة، كما زاد «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 1.04% ليغلق عند مستوى 3475 نقطة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على البورصة المصرية تربح 3.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق