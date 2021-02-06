

البورصة المصرية تربح 3.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد البورصة المصرية تربح 3.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة، اليوم الأحد 7 فبراير، كما ربح رأس المال السوقي نحو 3.4 مليار جنيه، ليغلق عند 709.761 مليار جنيه.



وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» ليغلق عند مستوى 11602 نقطة بنحو 0.03%، فيما صعد «إيجي إكس 50» بنحو 0.69% ليغلق عند مستوى 2416 نقطة، كما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.3% ليغلق عند مستوى 14.207 نقطة، بينما ارتفع «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.18% ليغلق عند مستوى 4455 نقطة.



وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنحو 1.18% ليغلق عند مستوى 2443 نقطة، كما زاد «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 1.04% ليغلق عند مستوى 3475 نقطة.