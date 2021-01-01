ألمح الإعلامى أحمد شوبير إلى إمكانية مشاركة أحمد بيكهام فى مركز الظهير الأيمن خلال مواجهة بايرن ميونيخ المقرر إقامتها اليوم بنصف نهائى كأس العالم للأندية .
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى إنه يتوقع أن يبدأ الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : محمد الشناوى
خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام " محمد هانى " وبدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول .
خط الوسط : حمدى فتحى وأليو ديانج وعمرو السولية .
خط الهجوم : حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف .
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التعليقات على 3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ .. شوبير يكشف التفاصيل
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