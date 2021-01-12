

أفضل 5 علاجات منزلية للتخلص من الصداع‎ أفضل 5 علاجات منزلية للتخلص من الصداع‎

يصاب الشخص بالصداع، فيفقد على إثره الهدوء، وقد يسبب إصابته بحالة عصبية تقلق حتى أفراد أسرته.



أفضل 5 علاجات منزلية للتخلص من الصداع أهمها الزنجبيل والثوم.





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الزنجبيللاحتوائه على خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، والتي لها آثار طبية قوية.ويعتبر الزنجبيل علاج منزلي مثالي يقلل من التهاب الأوعية الدموية في الرأس، وبالتالي يريحك من الألم.يوصف بعد نقع جذره في الماء المغلي أو مزجه مع عصير الليمون وشربه مرة أو مرتين في اليوم.الفلفليمكن أن يساعد في تخفيف احتقان الأنف، فبعد رش مسحوق الفلفل على طعامك، وباحتوائه على مادة "الكابسيسين" يمكن أن يساعد في التخلص من الصداع النابض.ويمكن إضافته على الطعام أو القهوة.القرفةتعتبر من التوابل الصحية الغنية بمضادات الأكسدة، وتحمي صحة القلب، وتحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، ويمكن أن تعالج الصداع بشكل فعال.وتوصف القرفة بعد طحن أعوادها وإضافة بعض الماء إليها لتتحول إلى عجينة سميكة، ووضع المسحوق على الجبين والاستلقاء لمدة 30 دقيقة.الثوميمكن أن يساعد في علاج نزلات البرد والصداع المرتبط بالزكام، له خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات ويساعد أيضا في تخفيف الاحتقان، وبالتالي تقليل الألم المرتبط بالصداع.ويجب سلق ثلاث فصوص من الثوم المهروسة وإضافة ملعقتين صغيرتين من العسل وملعقة كبيرة من الليمون.الكركميستخدم الكركم للصداع العام والنصفي لما له من خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وثبت أن شرب حليب الكركم أو الحليب الذهبي يساعد في تقليل الصداع.ويوصف بغلي كوبا من الحليب وأضافة ملعقة صغيرة من الكركم إليه، وشربه 3 مرات في اليوم.