الصحة: 5 أعراض تدل على الإصابة بارتفاع ضغط الدم

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صورة الخبر: الصحة: 5 أعراض تدل على الإصابة بارتفاع ضغط الدم
الصحة: 5 أعراض تدل على الإصابة بارتفاع ضغط الدم

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الشخص يصبح مصابا بارتفاع ضغط الدم عندما يكون ضغط الدم أكثر من 90/140 میلیمتر زئبقي
عند قياسه عدة مرات في توقيتات مختلفة.

وأوضحت الوزارة في أحد منشوراتها التوعوية المتداولة عبر صفحاتها على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، أن أعراض ارتفاع ضغط الدم تتمثل في:

-الصداع
-الدوار
-نزف دم من الأنف
- خفقان غير منتظم في القلب
-طنين الأذن

صورة الخبر: الصحة: 5 أعراض تدل على الإصابة بارتفاع ضغط الدم

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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