7 أسباب تدفعك لتحويل عداد الكهرباء لمسبوق الدفع..تعرف عليها

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7 أسباب تدفعك لتحويل عداد الكهرباء لمسبوق الدفع..تعرف عليها

هناك العديد من الأسباب التى قد تدفع المواطنين لتحويل عداد الكهرباء التقليدي لمسبوق الدفع نتيجة عدة مميزات به، ويرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريد معرفته عن مميزات عداد الكهرباء مسبوق الدفع وهى كالاتي:

1- القضاء على مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة لحوالى 10 ملايين مشترك يستخدم العداد مسبوق الدفع.

2- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 90% وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

3- ساعدت العدادات مسبوقة الدفع فى ترشيد الاستهلاك لأنها تمكن المستهلك من معرفة رصيده وبالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.

4- تمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدماً قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.

5- سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الالكترونى جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.

6-يستطيع المواطن التحكم فى استهلاكه من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقى بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

7- لا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك و لكنها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

المصدر: اليوم السابع

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