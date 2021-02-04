

وزير المالية: تشكيل لجنة لتحسين أجور موظفي الدولة.. وصرف حوافز المعلمين 10 فبراير وزير المالية: تشكيل لجنة لتحسين أجور موظفي الدولة.. وصرف حوافز المعلمين 10 فبراير

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك لجنة في وزارة المالية تعمل على جدول زيادة الرواتب الخاص بالمعلمين وبالتأكيد هناك تشوهات تحتاج إلى التعامل معها وحلها ونحن نعمل على ذلك.



وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دى ام سى» المذاع على قناه «دى ام سى»، أن الفترة الماضية تأثرت رواتب العاملين سلبا بسبب مراحل الإصلاح الاقتصادي التي مرت بها الدولة وبسبب جائحة كورونا وبسبب حدوث نوع من التضخم.



واوضح معيط أن الدولة المصرية استطاعت أن تقوم بالسيطرة على التضخم، وهذا ما يساعدنا على صرف حوافز المعلمين بداية من 10 فبراير الجاري، مؤكدا أن اللجنة المشكلة تعمل على تحسين أجور العاملين في الدولة.

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الدولة تقوم بزيادة الأجور في فترة الإصلاح الاقتصادى حتى لا يشعر المواطن بالتضخم الاقتصادى، مضيفا: «بدأت موازنة العام الحالى بزيادة المرتبات وذلك بعد السيطرة على التضخم الاقتصادى، بالإضافة إلى أننا بدأنا من موازنة العام الجارى العمل على زيادة الرواتب لتحسين معيشة المواطن».وتابع وزير المالية أن الدولة ضخت حوالى 66 مليار جنيه للمعاشات، و7% زيادة على الرواتب في العام المالي، مضيفا أن جميع السلع متوفرة وأسعارها مستقرة في الأسواق، لافتا إلى أن موازنة الدولة الجديدة من المتوقع أن تفقد من 150 إلى 200 مليار جنيه بسبب أزمة كورونا.ودعا وزير المالية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر إلى سرعة تسجيلها، مضيفا: «نعمل بتوازن للحفاظ على صحة المواطنين وتحسين أجوار الموظفين في ظل أزمة كورونا».