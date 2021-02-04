أغلقت البورصة تداولاتها، اليوم، على ارتفاع مدعوم من مشتريات محلية وعربية، وارتفع رأس المال ،خلال جلسة بداية الأسبوع، بقيمة 3.4 مليار جنيه، ليغلق عند 709.761 مليار جنيه، وشهدت تعاملات الأجانب حركة مبيعات بصافي 29.52 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للشراء بصافي 29.12 مليون جنيه و396.04 ألف جنيه على التوالي.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» في ختام تعاملات، بنسبة 0.03 %، ليغلق عند 11602 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 1.18%، كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد بنسبة 1.04%، عند مستوى 3475 نقطة.
وصعد المؤشر متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 0.69%، ليغلق عند 2416 نقطة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على رغم تراجع سهم جهينة.. البورصة تحقق أرباحًا بـ3.4 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق