

رغم تراجع سهم جهينة.. البورصة تحقق أرباحًا بـ3.4 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم رغم تراجع سهم جهينة.. البورصة تحقق أرباحًا بـ3.4 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

أغلقت البورصة تداولاتها، اليوم، على ارتفاع مدعوم من مشتريات محلية وعربية، وارتفع رأس المال ،خلال جلسة بداية الأسبوع، بقيمة 3.4 مليار جنيه، ليغلق عند 709.761 مليار جنيه، وشهدت تعاملات الأجانب حركة مبيعات بصافي 29.52 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للشراء بصافي 29.12 مليون جنيه و396.04 ألف جنيه على التوالي.



وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» في ختام تعاملات، بنسبة 0.03 %، ليغلق عند 11602 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 1.18%، كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد بنسبة 1.04%، عند مستوى 3475 نقطة.



وصعد المؤشر متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 0.69%، ليغلق عند 2416 نقطة.

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وبلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 1.75 مليار جنيه، من خلال 808.57 مليون سهم، عبر 58.92 ألف صفقة.وفيما يتعلق بسهم شركة جهينة فقد شهد تراجع في بداية التعاملات بعد القبض على نجل صفوان ثابت، سيف صفوان ثابت بنسبة 11% ليشهد بعض التحسن على مدار تعاملات اليوم، ليكون أقل سعر للسهم على مدار اليوم نحو 5.6 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر للسهم على مدار اليوم 6.20 جنيه.