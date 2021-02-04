

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم

استقر سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأحد 7 فبراير 2021.



وشهد سعر الدولار الأمريكي، حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات النصف الأول من الأسبوع الأول من فبراير، ليختتم تعاملات الأسبوع على انخفاض في سعره بالبنوك، بقيمة تراوحت بين قرشين و6 قروش.



وتراجع سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، بقيمة تراوحت بين 5 قروش و6 قروش في البنك المركزي المصري، وبقيمة قرشين في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، ونحو 6 قروش في البنك التجاري الدولي- مصر.

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وسجل سعر الدولار الأمريكي، اليوم نحو 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.بينما بلغ السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، للدولار نحو 15.61 جنيها للشراء، 15.73 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه.وسجل سعر الدولار، في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.وشهد سعر الدولار الأمريكي، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات شهر يناير 2021، في البنوك العاملة بالسوق المحلية.وفقد سعر الدولار الأمريكي، قرشًا واحدًا فقط من قيمته أمام الجنيه المصري على مدار تعاملات شهر يناير الماضي.وعالميا.. سجل مؤشر الدولار الأمريكي سجل أفضل أداء أسبوعي له منذ أكتوبر الماضي، مدفوعاَ بانخفاض الأسهم الأمريكية.وأوضحت بلومبرج، أن الارتفاع جاء نتيجة تعاملات الأفراد المكثفة والمخاوف المحيطة بعمليات إنتاج وتوزيع لقاح كورونا.اقرأ أيضا| كردون أمني بمحيط عقار كرداسة | فيديووتراجع اليورو بسبب قوة الدولار، كما أنهى الجنيه الإسترليني الأسبوع على ارتفاع، مدعومًا بزيادة إنتاج وطرح اللقاح في بريطانيا، وانخفض الين الياباني، مسجلاً أسوأ أسبوع له مقابل الدولار منذ نوفمبر 2020.وتراجعت أسعار الذهب نتيجة لصعود الدولار، كما انخفض مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة طفيفة خلال الأسبوع، بلغت 0.04%.