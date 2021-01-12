

بيع أغلى كلب راعى فى العالم بسعر خيالى.. اعرف التفاصيل.. صور بيع أغلى كلب راعى فى العالم بسعر خيالى.. اعرف التفاصيل.. صور

أصبحت كلبة صغيرة في عامها الأول، أغلى كلب راعي في العالم، بعد أن جرى بيعها في مزاد بأكثر من 37 ألف دولار، ووفقًا لصحيفة "ميرور"، فإن الجرو "كيم" التي كانت تقيم مع مالكها في منطقة سير ديجون بويلز، في بريطانيا، بيعت في مزاد على الإنترنت إلى إيامون فوجان، المقيم في نيوكاسل، قبل أيام فقط من عيد ميلادها الأول.



وقال المزارع الويلزي ديوي جينكينز، البالغ من العمر 28 عامًا، الذي درب كيم، إن "الجرو الموهوب قادر على أداء المهام بمفرده، ويمكنها بالفعل جمع قطعان كاملة من الأغنام والماشية بمفردها بعيدًا عن أنظار مالكها في مزرعة عائلته في تالبونت".



وأوضح أنها الآن تواصل السيطرة على قطيع من الأغنام مع مالكها الجديد في مزرعة في نيوكاسل، وبهذا الثمن تكون كيم قد تفوقت على أغلى كلب راعي سابق، والذي بيع بـ 27.5 ألف دولار، كما تفوقت على السعر القياسي للكلب الراعي، الذي دربه ديوي جينكينز في وقت سابق، والذي تجاوز سعره 16 ألف دولار.

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على جانب آخر، كان الكلب "لوبو" وقائده، الوكيل، روموالدو كاسو ببراعة، قد اجتاز، منتصف يوليو الماضى، الامتحان النهائى للدورة التدريبية لمدربى الكلاب للبحث عن المواد المخدرة التى نظمتها الشرطة المحلية فى مدينة تورينو، ليحصل بعدها على ترقية رتبة مفوض فى الشرطة المحلية، وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.وأصبح لدى جمعية الشرطة المحلية "Riviera di Ponente" مفوض جديد هو الكلب لوبو، بعد حصوله على الترقية التى تمكنه من أن يصبح جزءا من مكتب الأمن الحضرى الوحيد لرابطة الشرطة المحلية فى ليجوريا التى تجمع بين قوات الشرطة المحلية فى بلديتى لوانو وفينالى ليجورى ومدينة ألبينجا.