

واقعة غريبة تجسد خطر الاستماع للموسيقى أثناء النوم واقعة غريبة تجسد خطر الاستماع للموسيقى أثناء النوم

يلجأ الكثيرون لسماعات أبل اللاسلكية "أيربودس" للاستماع للموسيقى أثناء النوم، من دون التفكير بمخاطر السماعة الصغيرة، ولكن واقعة لرجل أميركي قد تغير نظرة الكثيرين في كيفية استخدامها.



كعادته، لجأ براد غوثيير، وهو رجل أميركي من ولاية ماساشوستس، إلى الاستماع للموسيقى بسماعته الصغيرة خلال النوم، لكنه تفاجأ بوجود سماعة واحدة عندما استيقظ.



واكتشف غوثيير لاحقا أنه ابتلع إحدى سماعتيه خلال النوم، من دون أن يشعر بذلك.

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وأكد غوثيير في منشور على حسابه بفيسبوك، أنه لم يلاحظ أي شيء في بادئ الأمر، وقضى ساعة وهو يزيل الثلوج من مدخل منزله، ولكنه عندما ذهب لشرب الماء، اكتشف أن المياه لا تنزل إلى معدته بشكل طبيعي، وكاد الأمر أن يسبب له الاختناق.وهرع غوثيير بعدها للمستشفى، ليكتشف أن إحدى سماعتيه عالقة في المريء، وهي تمنع نزول الطعام أو الشراب إلى معدته، وفقا لموقع سكاي نيوز.وقام الأطباء بعدها بعملية سريعة، لإخراج السماعة الصغيرة من داخل غوثيير، باستخدام الناظور الطبي.وكتب غوثيير على فيسبوك: " كن حذرا عند استخدام السماعات اللاسلكية عندما تغفو، فأنت لا تعرف أبدا إلى أين ستؤول".يذكر أن هذه ليست الواقعة الأولى المسجلة لابتلاع سماعات أبل، حيث سبق أن ابتلع شاب تايواني إحدى سماعتيه أثناء النوم، واكتشف لاحقا أنها في معدتها.