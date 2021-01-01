حيلة لعدم لصق الكيك في الصينية .. جربيها

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لصق الكيك في الصينية


يعد طلاء صينية الخبز أو الكيك بالزبدة أو الدقيق خطوة شائعة عند خبز معظم الكعك أو الفطائر، تساعدنا هذه الخطوة على عدم لصق القشرة بالقاع، ولكن هناك حيلة سحرية لعدم اللصق نهائيا,

ووفقا لموقع "informer"ـ أن الإجراء بسيط للغاية، وهو أن توضع قطعة من الزبدة أو ملعقة زيت في قاع الصينية، ثم وضع ورق الزبدة قليلًا على كامل الجزء الداخلي.

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وتابع التقرير، ثم يتم رج ملعقة من الدقيق برفق على ورق الزبدة، ومن خلال النقر على صينية الخبز ، يتم توزيع المسحوق بالتساوي على قاع وجوانب قالب الخبز أو الكيك، بفضل هذا الإجراء، يمكن فصلها بسهولة عن القالب.

المصدر: موقع "informer"

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