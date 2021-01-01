حيلة لعدم لصق الكيك في الصينية .. جربيها

يعد طلاء صينية الخبز أو الكيك بالزبدة أو الدقيق خطوة شائعة عند خبز معظم الكعك أو الفطائر، تساعدنا هذه الخطوة على عدم لصق القشرة بالقاع، ولكن هناك حيلة سحرية لعدم اللصق نهائيا,
ووفقا لموقع "informer"ـ أن الإجراء بسيط للغاية، وهو أن توضع قطعة من الزبدة أو ملعقة زيت في قاع الصينية، ثم وضع ورق الزبدة قليلًا على كامل الجزء الداخلي.
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