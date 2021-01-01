بمكون من مطبخك اصنعي غسول الوجه السحري

يحتاج أغلب الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب سواء فى سن المراهقة أو بعد ذلك إلى استعمال غسول الوجة،فاذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك عمل غسول الوجه الطبيعي.
كشف موقع "بولد سكاى" أنه يمكن عمل غسول طبيعي فعال فى تفتيح البشرة وعلاج حبوب الشباب ومشاكل الشتاء من مادة طبيعية متوفرة فى كل بيت وهى البطاطس.
وتحتوى البطاطس على إنزيم يسمى "Catecholace" ويمتلك خصائص تبييض طبيعية ويساعد استخدام عصير البطاطس كغسول يومي للوجه في منع البثور.
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