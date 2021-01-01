بمكون من مطبخك اصنعي غسول الوجه السحري

آخر الأخبارالأسرة والطفل › بمكون من مطبخك اصنعي غسول الوجه السحري

صورة الخبر: غسول الوجه
غسول الوجه

يحتاج أغلب الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب سواء فى سن المراهقة أو بعد ذلك إلى استعمال غسول الوجة،فاذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك عمل غسول الوجه الطبيعي.

كشف موقع "بولد سكاى" أنه يمكن عمل غسول طبيعي فعال فى تفتيح البشرة وعلاج حبوب الشباب ومشاكل الشتاء من مادة طبيعية متوفرة فى كل بيت وهى البطاطس.

وتحتوى البطاطس على إنزيم يسمى "Catecholace" ويمتلك خصائص تبييض طبيعية ويساعد استخدام عصير البطاطس كغسول يومي للوجه في منع البثور.

طريقة استعمال الغسول

معلقتين من عصير البطاطس يمكنك غسل وجهك بها أو وضعها على وجهك لمدة ٥ دقائق فقط بمجرد اخذ ساندوتش على الفطار او تحضير وجبة الإفطار لنفسك سوف يمر الوقت سريعا وعليك غسل الوجه بماء دافئ وبعد ذلك ماء بارد من أجل غلق المسام مرة اخري نتيجة للاستعمال الماء الدافئ وسوف تلاحظين الفرق نتيجة لإخفاء حب الشباب وجميع مشاكل البشرة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بمكون من مطبخك اصنعي غسول الوجه السحري

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
2817

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager